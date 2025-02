Uno más uno

Las canciones de nuestra vida no siempre son las que nosotros escogemos. A veces son otros las que eligen, quedan grabadas para siempre y son ... capaces de transportarnos a momentos concretos del pasado. Bien porque la tarareaba nuestra madre y es imposible, cuando la escuchamos, no recordar instantes a su lado. O bien podría el tema musical sonar recurrentemente en un bar debajo de una casa donde hayamos vivido y, cuando alguien lo menciona, la mente y el corazón nos lleva a rememorar lo sucedido en aquel piso. Porque las bandas sonoras de nuestras vidas son un trabajo colectivo y las construyen un cúmulo de circunstancias.

Los títulos que forman parte de ella ni siquiera tienen por qué gustarnos. Me ocurre con la sintonía de 'Los Serrano', que nunca ha sido de mi agrado (tampoco la serie) pero que cuando la reproducen me traslada a los años universitarios, a los pisos de estudiantes, a las noches en vela. Y en esas estamos porque se cumplen 20 años de su estreno y los intérpretes de la serie se han reunido para realizar una nueva versión que ha sido imposible no escuchar. Y no es que yo tuviese ninguna animadversión hacia Fran Perea ni hacia las historias de aquella peculiar familia, pero me pilló en una edad en que ese tipo de televisión no me interesaba y no había oportunidad de que la viese. Sin embargo sería perfectamente capaz de cantar la letra de la cabecera y de identificar algunos de los episodios más famosos de esta producción (los romances de los hermanastros, los chistes en la barra, la muerte de Lucía y el sueño de Resines). Su relevancia fue tal que forma parte de nuestras vidas más allá de si nos gustó o no. Eso solo pasa con los clásicos.