Trasnochar con TVE

TVE anunció que dividiría la gala de 'Masterchef' para evitar que los programas terminasen tan tarde. Cada emisión del popular concurso dura más de tres horas y en ediciones anteriores había ocasiones en que la gente más madrugadora se encontraba todavía a los participantes cocinando. ... El caso es que el pasado lunes el formato regresó a la parrilla de la tele pública con la novedad de acaparar dos noches, pero supuestamente con versiones más reducidas. Falsa alarma.

Ninguna de las dos veladas apagaron los fogones antes de la 1 de la madrugada. Podemos concluir, por tanto, que los chefs han tomado el pelo a la audiencia. Este tipo de espacios funcionan mejor si no están obligados a meter relleno, que en ocasiones poco tiene que ver con la gastronomía y hay que echar mano de tramas personales. Por otro lado las cadenas privadas suelen estirar las galas o retrasar su inicio para arañar décimas de 'share' pero TVE no necesita entrar en esos juegos. ¿O sí?

Solo así se explicaría el maltrato a otro de sus productos de la temporada, la serie 'La caza', que se la está despachando rápido ofreciendo dos capítulos seguidos a la semana y obligando a los espectadores, también los jueves, a trasnochar. No tiene sentido que este canal recurra a estas estrategias solo para mejorar su audiencia. Claro que debe aspirar a que cada vez la vea más gente pero no a costa de abusar de su público ni de quemar sus propuestas. Lo mínimo es mimar sus apuestas, ponerlas en valor y que se perciba interés en torno a ellas y no desesperación por ganar cuota de pantalla. Seguro que es desesperante no acertar pero la paciencia a veces da resultados. También en la tele. Y eso los programadores tendrían que recordarlo.