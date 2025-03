Hubo una época en que Telecinco era la cadena que acumulaba el mayor número de estrellas de la televisión nacional. Lucía un plantel que para ... sí lo querría la competencia. Mañana, tarde y noche aparecían en pantalla los rostros más reconocibles por los espectadores, lo que otorgaba al canal una enorme popularidad que se traducía en audiencia. Con tanta celebridad reunida era lógico que el choque de egos se disparase. Y la mayoría no se molestaba ni en disimularlo en antena. Se convirtieron en habituales las pullas entre presentadores y las guerras entre productoras.

Siempre he creído que el gran 'reality' de Telecinco estaba en sus pasillos. Que lo que Vasile debía haber hecho es instalar cámaras en sus instalaciones para ver cómo se comportaban sus principales figuras cuando se encontraban. Porque si delante del público no tenían problema en airear sus trapos sucios no me quiero imaginar lo que sucedería sin nadie delante. No éramos conscientes de ello, pero solo podía quedar uno.

Aunque en su día fue la gran estrella de la mañana, la primera que causó baja fue María Teresa Campos, que coqueteó con Antena 3 y cuando regresó ya no consiguió recuperar su poder. Javier Sardá no sobrevivió al éxito de 'Crónicas marcianas'. Jordi González se fue cansando de sí mismo hasta que desapareció y nadie lo echó de menos. Mercedes Milá abandonó el barco de 'Gran Hermano', antes de que este naufragase del todo. A Jesús Vázquez y Christian Gálvez les ocurrió algo similar, la cadena dejó escapar los concursos que solían conducir y les está costando encontrar su lugar. De este modo solo quedaron conservando posiciones Ana Rosa y Jorge Javier, cada uno en sus bastiones, de la mañana y de la tarde. Y parece que la batalla final la ha ganado ella. Qué cosas.