Mikel Labastida Valencia Sábado, 11 de febrero 2023, 00:16

Telecinco cierra en unos días -no sé ni cuándo- la segunda temporada que se sacó de la manga de 'Pesadilla en el paraíso', que literalmente ... no ha visto nadie salvo los familiares de los concursantes. La cadena de Mediaset depositará sus esperanzas ahora en 'Supervivientes', que se prevé que se estrene pronto para reflotar las audiencias del canal, instalado en una crisis permanente. Los 'realitys' no viven su mejor momento en esa emisora, que durante dos décadas era intocable en el género. Allí se vio el primer 'Gran Hermano', cuando nos creímos que sería un experimento sociológico, y allí hemos visto islas, casas, academias de cantantes y otros exitosos espacios de encierro. Pero tanto han abusado del formato que lo han terminado por desgastar. Tampoco han sabido adaptarse a los tiempos actuales, que exigen ritmos más ágiles. Ellos siguen empeñados en programar galas interminables y debates en los que se habla de todo menos sobre lo que sucede en el concurso.

La cadena se ha encontrado además con la negativa de un montón de rostros populares a participar en sus propuestas, por lo que han tenido que recurrir a famosos de medio pelo. ¿Han muerto los 'realitys' en la televisión española? No. Han muerto los 'realitys' tal y como los plantea Telecinco. Pero hay relevo. HBO lo ha demostrado con 'Traitors', versión de un programa holandés en el que un grupo de participantes han de jugar con la estrategia para permanecer en el castillo en el que están encerrados. La plataforma ha contado con rostros nuevos en esta clase de formatos (empezando por Peris-Mencheta como conductor), ha apostado por un montaje dinámico y adictivo (con cliffhangers incluidos) y ha subido todos los episodios a la vez para que cada cual los consuma cuando quiera. Ese es el futuro. Lo otro, el pasado.

