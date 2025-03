R. C.

Comenta Compartir

Mercedes Milá no se quitó ninguna prenda en su estreno en TVE (adonde regresaba tras 33 años). Hubo una época en Telecinco en que se ... desnudaba con cualquier excusa. Lo que sí hizo en la cadena pública es una especie de flexión para asombro de Maruja Torres. «Qué bien estás», le espetó al ver la agilidad con la que se movía. Y eso que al levantarse perdió el equilibrio y casi se cayó. Por suerte no hubo que lamentar daños. La Milá se vanaglorió de estar en forma. La Torres lamentó no conservar esa fortaleza. Las dos aprovecharon para conversar, sin metáforas ni almíbar, sobre la vejez, sobre lo bueno y lo malo de cumplir años. Una tiene 72, la otra 80. Lo comentaron con naturalidad, como debe ser.

Fue una gozada escucharlas departir sobre sus exitosas trayectorias y sobre cómo ven la sociedad de hoy en día: los medios de comunicación a los que ellas se han dedicado, los jóvenes con los que ambas ansiaban conectar. Es una suerte que haya espacio para ellas en la televisión de hoy en día, debemos celebrar que ocurra algo así, porque desgraciadamente es excepcional. Numerosas profesionales se han quejado de ser apartadas según avanzaba su edad, porque se primaba su físico antes que su experiencia. Noticia relacionada «A Alfonso Guerra le hacía una entrevista que lo revolcaba por el suelo» La Milá ha regresado al canal en el que comenzó a trabajar y lo hizo compitiendo con 'Gran Hermano', cómo son las cosas. Hubo un momento en que se cansó de ese formato y en Telecinco no supieron qué hacer con ella. Qué torpeza de miras. Afortunadamente TVE le ha encontrado un hueco en un programa que empezó bien, aunque sus presentadoras estaban aún un poco encorsetadas. Sobre todo Inés Hernand, que acompaña a la más veterana. Será cuestión de tiempo que se acoplen. Seguro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión