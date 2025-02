Miedo en las teles

Comenta Compartir

Pocos cambios en las audiencias de abril entre los canales generalistas. Antena 3, que durante muchos años estuvo condenada a un tercer puesto hiciese lo ... que hiciese, ahora encadena 30 meses de liderazgo. No hay quien le tosa. Gana por las mañanas, por las tardes y por las noches. Telecinco, que durante muchos años encabezaba los rankings hiciese lo que hiciese, pelea por la segunda posición a enorme distancia de su rival. Sube unas décimas respecto a ejercicios anteriores, pero ha vivido el peor abril de su historia. Y eso que tenía entre sus filas su buque insignia, 'Supervivientes'. Pero ni por esas. Luego está TVE, que no levanta cabeza. Por más eventos deportivos que programe ni aunque doble las entregas de 'MasterChef'. No logra alcanzar el 10% de cuota de pantalla. Parecía que la debacle de las emisoras de Mediaset le podría beneficiar pero no ha sido así. Sigue anclada en la última posición entre las cadenas más grandes. Y no parece que este panorama vaya a cambiar. Los profesionales del medio -productores, guionistas, redactores- lo tienen claro. Hay unanimidad respecto al diagnóstico. Existe un miedo generalizado a probar formatos nuevos, a cambiar los esquemas más tradicionales, a lanzarse a programar de maneras inéditas. Por eso se insiste en recuperar 'Gran hermano'. O se mantiene el magacín de Ana Rosa, pese a que su paso a las tardes no haya dado ninguna alegría al canal que lo emite. Cualquier propuesta que se salga de lo convencional se rechaza. El inmovilismo se ha instalado en los despachos de los que mandan en nuestras teles. Incluso en los de la pública (aunque ahora no se sabe quién mande allí). Puede respirar tranquila Antena 3, que a este paso nadie la va a tomar la delantera durante una buena temporada.

