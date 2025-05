Georgina y los Roy

Nos gustan los ricos. Y en la tele lo saben. Por eso recurren a ellos para animar nuestras veladas y mediodías. Los miramos con envidia ... por los caprichos que pueden darse y con condescendencia porque, pese al dinero que acumulan, son desgraciados. Como nosotros, pero viviendo entre oropeles, que el disgusto se digiere mejor. Meterse con los ricos es un deporte recurrente entre los seriéfilos. La veda se levantó esta semana con la visita de Georgina a 'El hormiguero', donde reprodujo al personaje que interpreta en el 'reality' de Netflix.

Los mismos que la siguen allí la critican cuando dice cosas como que Cristiano Ronaldo no es materialista. «Le he regalado tres coches y ya no quiere más», asegura, y todos se escandalizan. ¿Qué esperaban? Ella ya es consciente de las reacciones que provoca y las busca. Lo peor que le podría pasar es dejar indiferente a su público. Eso le impediría firmar nuevas temporadas. «Cuando mis hijos se dejan comida en el plato, les pongo vídeos de niños que no tienen nada, para que valoren lo que tienen», le contó a Pablo Motos, antes de comentar cómo es hacer caca en un avión privado.

De eso -de aviones privados y supongo que de hacer caca en ellos- saben mucho los Roy, la adinerada saga de 'Succession', que regresa a HBO. Sus personajes despiertan la misma aversión que Georgina, pero tampoco podemos dejar de mirarlos. Nunca nos enfrentaremos a sus dilemas, ni a sus cuitas, ni a sus quebrantos, pero nos sentimos legitimados para analizarlos y juzgarlos. Y los vamos a echar de menos cuando se despidan. A Georgina también. Quién va a dejar perlas en el imaginario colectivo como esta: «odio entrar en un baño calentito con olor a pastel recién echado».