Broncano y Mariló

Era consciente Broncano de lo que iba a pasar en su encuentro con Mariló Montero? No tengo la menor duda. A pesar de ese aire ... de improvisación en torno a lo que ocurre en 'La revuelta' todo está bien calculado para que funcione de la mejor manera. De hecho, en su segunda temporada en TVE, han limado varios aspectos (como las interacciones con el público que se alargaban en exceso) para optimizar los resultados. Han vuelto dispuestos a dar batalla.

Que nadie se engañe por esa apariencia de despistado, el cómico lleva años controlando a la perfección los tiempos, las situaciones y temas que se suceden en su show, sabe lo que gusta y lo que no, de ahí su éxito tanto en Movistar como en la cadena pública. Conocedor de las ideas políticas de la periodista y de que no se suele caracterizar, precisamente, por filtrar sus declaraciones, le hizo falta poco para que esta mordiese el anzuelo y entrase al trapo con algunos clichés que pululan sobre la tele pública y sobre la llegada de Broncano al 'prime time'.

Lo de que lo colocó Sánchez, lo de la agenda ideológica, los toros... También ella sabía a dónde iba y lo que podían provocar sus palabras. Y de hecho ha rentabilizado su intervención en 'La revuelta' durante toda la semana en otras tertulias. Así que todos contentos. Todos menos Pablo Motos, que vuelve a tener en frente a un contrincante capaz de pisarle los talones y con ganas de comerle la tostada.

Y eso que 'El hormiguero' se había armado bien con figuras como Mar Flores, Nacho Cano, los 'coaches' de 'La voz', y Pedri y Ferran Torres, pero ninguna de sus entrevistas han logrado tanta repercusión como la de Montero. Broncano ha aprendido de los errores del curso pasado y ha regresado peleón.