El concurso de las cajas tuvo un intento de resucitar, que no llegó a buen término, pero aún así no ha hecho desistir a los responsables de Telecinco para recuperarlo

R. C.

Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Por mucho que algunos programadores de cadenas se empeñen en convencernos. Mediaset ha anunciado que regresa '¡Allá tú!', el ... concurso de las cajas que popularizó Jesús Vázquez (será otra vez el presentador), que triunfó durante una época, fue quemándose y finalmente se eliminó de la parrilla. Tuvo un intento de resucitar, que no llegó a buen término, pero aún así no ha hecho desistir a los responsables de Telecinco para recuperarlo.

En busca del formato con el que la audiencia se enganche de nuevo a este canal han dado con este viejo éxito y han depositado sus esperanzas en él. Ni 'Reacción en cadena' ni '25 palabras' han gustado lo suficiente. Llevan meses en antena pero no suman espectadores. En esa casa se acordarán todos los días de quién dejó escapar 'Pasapalabra'. En Antena 3 también, pero para bien. Deberían hacerle un monumento allí. No había aclamación popular para el retorno de lo de las cajas, así que posiblemente no corra mejor suerte que los que copan ahora la tarde. Para que volviese el 'Grand Prix' sí que se ha insistido en ocasiones en redes sociales y en TVE se han dejado llevar por unos cuantos tuits. Los tiempos cambian. Lo que nos gustaba hace unos años, aunque conservemos el mejor recuerdo, no quiere decir que siga produciéndonos el mismo efecto hoy en día. Por eso es posible que cuando algunos vuelvan a ver a Ramontxu animar a varios pueblos para que compitan entre sí lo que nos genere sea pereza. Cuidado con lo que deseamos no vaya a ser que se cumpla. También van a dar nueva vida a 'Operación triunfo' y a 'Un, dos, tres'. Que alguien cierre el baúl de los recuerdos por la buena salud de nuestra tele.

