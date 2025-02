MasterChef prepara una doble emisión para esta semana

Masterchef, el concurso culinario más famoso de la televisión, ofrecerá a sus seguidores una doble emisión del programa. Por un lado, el lunes día 22 de abril se emitirá la cuarta entrega de la recientemente comenzada 12 edición, mientras que tan solo dos días después, ... el miércoles 24, se emitirá la quinta entrega. Ambas emisiones comenzarán a las 22.50 horas en RTVE.

La cadena estrenó el miércoles 10 la serie 'Operación Barrio Inglés', con la que no cosecharon los datos de audiencia que esperaban, suspendiendo su emisión la siguiente semana y cambiándola en la parrilla por la película 'Dios mío, ¿Pero qué nos has hecho? Con la que trató de competir con 'Factor X' y 'El 1%', de Telecinco y Antena 3 respectivamente, además de contra el partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. Para esta semana, la cadena pública ha anunciado la doble emisión de Masterchef, con lo que no han explicado cuándo volverá 'Operación Barrio Inglés' a las pantallas, continuando de momento en espera.

Así, dada la buena acogida y los buenos números de audiencia que MasterChef da a la cadena en cada emisión, se han decantado por ocupar dos espacios esta semana con el concurso.

Para estas dos nuevas emisiones, el programa volverá a contar con visitas de lujo que acompañarán al jurado; Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez y ayudarán a los concursantes en las pruebas a las que tendrán que enfrentarse.

En la cuarta gala del programa, que se emitirá el lunes 22 de abril, se contará con la presencia del Chef del Mar Ángel León, además de la ganadora de Master Chef 10 María Lo y de Toñi Moreno y Banca Romero, participantes de MasterChef Celebrity 8.

Por su parte, para la quinta gana, que se emitirá el miércoles 25 de abril, visitará las cocinas más famosas de la televisión Miki Nadal, quien fuera el ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity 6, junto a Vicky Martín Berrocal y Laura Sánchez, participantes de MasterChef Celebrity, Borja Marrero (1sol Repsol), la chef Montse Abellà y Daniel Illescas, tercer clasificado de MasterChef Celebrity 8.

MasterChef Celebrity

La pasada semana además, el programa hizo pública la lista de concursantes que participarán en la novena edición de MasterChef Celebrity, cuyo rodaje, según se ha hecho en las temporadas anteriores, suele llevarse a cabo a lo largo de la primavera y a comienzos de verano.

Para esta edición contarán con 7 concursantes; Pocholo Martínez-Bordiú, Cristina Cifuentes, Pitingo, Hiba Abouk, María León, Francis Lorenzo, Nerea Garmendia, Rubén Ochandiano, Itziar Miranda, Pelayo Díaz, José Lamuño, Inés Hernad, Marina Riversa, Raúl Gómez, Topacio Fresah y Juan Luis Cano (Gomaespuma).

Dentro de poco, uno de estos conocidos personajes ocupará el trono de MasterChef Celebrity tras la actriz colombiana Laura Londoño, quien se alzó ganadora la pasada temporada.