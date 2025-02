«El día que no tenga mariposas en el estómago con la Lotería me quedaré en mi casa»

Desde las 8:05 horas, la periodista Sandra Daviú (Barcelona, 47 años) presenta hoy a retransmisión de la Lotería de Navidad junto a Blanca Benlloch en La 1 desde el Teatro Real, una labor que repite por sexto año consecutivo en la cadena pública, convirtiéndose ... ya en un clásico de las fiestas familiares. La presentadora vuelve a ponerse al frente de un programa especial que recupera la normalidad tras la pandemia. El año pasado, el primer canal de TVE barrió a la competencia con la Lotería y reunió a 872.000 espectadores y un 38,8% de cuota de pantalla.

-¿Es igual de tradicional que las Campanadas o la Cabalgata de Reyes?

- (Risas) Mis compañeros en las Campanadas llevan más años que yo. Cuando empecé siempre decía que quería ser como Marisa Abad, que era un clásico de la Lotería. Y ahí estoy, muy contenta porque es una cita que todo el mundo ve, oye o está pendiente. Todos los años es lo mismo, sí, pero todos los años tenemos la misma ilusión. Siempre queda la esperanza de que va a tocar y, encima, suele ser algo compartido con amigos o compañeros de trabajo. Estoy muy contenta.

-¿Cómo vivía el sorteo antes de dedicarse a presentarlo?

-Cuando era más pequeña, lo seguíamos en familia. Mi padre no jugaba durante el año a la Lotería Nacional, pero en Navidad sí que llevaba unos cuantos décimos. Era como una tradición. Recuerdo además la ilusión de comprar el periódico al día siguiente, ver que salían todos los números y comprobarlos. Era un ritual muy bonito. La Lotería siempre estaba de fondo en casa. Quién me iba a decir a mí que acabaría retransmitiéndola.

En pandemia «Fue una sensación rara, porque el sorteo de Navidad siempre era una cosa alegre »

-Vuelve la Lotería de Navidad a la normalidad tras dos años muy extraños en la retransmisión.

-Recuerdo el año 2020, cuando nos cerraron en la pandemia, y en el salón del Teatro Real no había nadie. Fue una sensación rara, porque el sorteo siempre era una cosa alegre y estábamos ahí sin poder olvidarnos de dónde veníamos. Era frío y había sentimientos contradictorios. Volver a la normalidad no tiene precio, pero nos tenemos que acordar de lo que pasó, ser conscientes y cuidarnos todavía.

-¿Cuánto tiempo lleva preparar una retransmisión tan larga como esta?

-Desde octubre y noviembre, TVE ya empieza con la maquinaria y a preparar la retransmisión. Luego, hay muchas reuniones sobre los temas que se van a hacer, que piezas se van a emitir y con quiénes vamos a contar. Este año también hay una nueva dirección en los programas de Lotería de TVE y habrá alguna cosita nueva. En mi caso, intento repasar la retransmisión del año pasado y busco anécdotas del sorteo, aunque Loterías también da un dossier muy completo. El día 21 de diciembre, hacemos una lectura de guion y ensayamos la retransmisión porque habrá novedades.

-Este año recuperáis el programa previo al sorteo que desapareció con la pandemia.

-Con la pandemia no había gente en el salón y no tenía sentido hacerlo. Desde las 8:05 horas por La 1, programa previo con absoluta normalidad, con un montón de cosas nuevas que iremos mostrando durante la retransmisión y esperemos que guste.

-¿Cómo es el día 22 de diciembre en la vida de Sandra Daviú?

-El día de la Lotería de Navidad me levanto a las 4:30 horas porque me tengo que duchar, lavar el pelo, me preparo y desayuno algo antes de salir de casa. El equipo de producción de TVE es maravilloso y nos trae algo de desayuno durante la retransmisión, pero estoy tan metida en el sorteo que no me da tiempo a comer. A las 6:00 horas ya estoy en el Teatro Real y comienzan los preparativos, hasta que el Gordo salga y se acabe la retransmisión.

-¿Tiene la sensación de haber corrido como una maratón tras más de cinco horas de retransmisión en directo?

-Totalmente. Es como si hubieras conteniendo la respiración desde primera hora de la mañana y respiras de golpe. Estos días, duermo pero pienso en el sorteo y tengo el runrún todo el día en la cabeza. Eso también mola. El día que no tenga mariposas en el estómago con la Lotería me quedaré en mi casa. Todo lo vivo como la primera vez, soy muy intensa en ese sentido.

Jóvenes «No sé yo hasta qué punto van a poner el sorteo si pueden tener el resultado en un clic»

-En esta retransmisión son importantes los silencios para escuchar el sorteo. ¿Cómo busca ese equilibrio para que no quede un programa tedioso?

-Es muy difícil. Todos los años, con mi compañera Blanca Benlloch, buscamos ese punto en el que dejamos de hablar, porque los espectadores quieren escuchar a los niños del sorteo y la pedrea. Tampoco te puedes callar y estar cinco horas sin que pase nada más en el sorteo. Ese equilibrio es complicado.

-Todos los años, la Lotería de Navidad arrasa en TVE con audiencias estratosféricas. ¿Cree que los jóvenes seguirán con el mismo interés el sorteo?

-Lo veo difícil, aunque es verdad que es una cita muy tradicional que los más jóvenes también han seguido desde pequeños en sus casas. Todavía puede haber esa curiosidad por comprar Lotería. Las generaciones que vienen son las que reclaman inmediatez y no sé yo hasta qué punto van a poner el sorteo si pueden tener el resultado en un clic. Pero sí que pienso que al ser una cita tan tradicional, puede tener su futuro. Desde hace unos años, en TVE hemos querido implicar a los más jóvenes en la retransmisión con ese 'feedback' que hacemos con las redes sociales. Eso yo creo que también hace que les enganche, porque ven que nos hemos adaptado.

-¿Durante la retransmisión no echa un ojo a sus décimos para ver si ha sido una de las afortunadas?

-Los miro al final de la retransmisión. No por nada especial, pero me hace más ilusión comprobarlos después. Puedo saber en que terminan algunos de los números, pero los dejo en casita.