«La maternidad es algo complejo y bellísimo, como la vida misma»

En el papel de Yolanda, una madre soltera que carga el peso de sus frustraciones en su hija, se mete la actriz María León (Sevilla, 37 años) en la serie 'Heridas', disponible en la plataforma Atresplayer Premium. La producción cuenta la historia de Alba (interpretada por Cosette Silguero), una niña de siete años aparentemente descuidada que se encuentra en unos humedales andaluces con Manuela (Adriana Ugarte), con quien inicia un viaje emocional que hará al personaje adulto enfrentarse a su pasado y cuestionarse los pilares de su vida. Mientras tanto, Yolanda trabaja de noche como 'pole dancer' y duerme de día, con un novio que no cuida de la hija de su pareja. La ficción, producida por Buendía Studios, está basada en el fenómeno internacional 'Mother' y llegará próximamente a las noches de Antena 3.

-¿Ha juzgado a su personaje?

-No, porque sería un error total. Nos dedicamos a defender los personajes y a darles una veracidad. Si los juzgamos, ya estamos mostrando una opinión y no enseñamos un alma.

-Pero, ¿entiende su comportamiento?

-He caminado con ella y la he entendido. Quiero muchísimo a Yolanda. La defiendo completamente. Lo que más me gusta es contar un personaje que vive y nace en un lugar en el que no tiene herramientas y que es muy injusto. Es mucho más fácil juzgar que defender. No tenemos esa mirada acondicionada, porque cuando uno juzga es porque tiene miedo. Yolanda será pobre de herramientas, pero miedo no tiene. Esa ha sido mi labor: defenderla desde un alma que se puede equivocar y se equivoca, pero que siente y respira. Y se tiene que preguntar, poniéndose enfrente de ella misma, y darse una oportunidad.

-Es difícil hacer de una madre que trata de una manera no muy convencional a su hija, ¿no?

-Ella trata a su hija tal y como se trata a sí misma. La quiere y el que diga que no la ama, tiene una opinión pobre. ¿Cómo no va a querer una madre a su hija? Claro que lo hace, porque hay muchas maneras de querer. Ella se equivoca, lo hace mejor y peor, suceden una serie de acontecimientos con otros personajes y, gracias al susto y al infierno que vive con la desaparición de su hija, es por lo que espabila y decide cambiar y darse una oportunidad. Yolanda empieza la serie estando como muerta, porque no tiene nada a su favor.

-¿Cómo se vuelve a casa tras interpretar a este personaje?

-Cansadísima. Lo más duro ha sido mantener el 'raccord' emocional. Durante trece capítulos, estamos metidos en una marea de agua sucia en la que estás todo el tiempo intentando sacar la cabeza. Ahí está ella, respirando, y la he disfrutado muchísimo. Estaba agotada. Hacer una escena con dos frases, mantener el 'raccord' de esta chica, me cansaba. Ese crecimiento del dolor y la oscuridad emocional es lo que más me ha costado de la serie. Una de las cosas más bonitas que tiene mi personaje, y que yo he querido que tuviese, es que tiene dignidad. Le dan fuerte, pero ella no se juzga, aunque sí sabe que se equivoca.

-¿Ha hablado con su madre sobre la maternidad?

-Yo con la mía hablo de otras cosas (risas). Hay muchos tipos de madres y muchas maneras de amar. Tenía claro que este personaje era de verdad, y cuando lo es, uno puede querer desde muchos lugares. Cuando tú no te miras y no te cuidas a ti, tratas a tu hija como una pierna. Es una mujer que aprende a ser mujer y madre gracias al amor a su niña.

-¿Le cambió la visión de la maternidad después de lo que vio en la serie?

-No me cambia la visión, creo que la maternidad es algo complejo y bellísimo, como la vida misma. Me cambia la visión de la sociedad, que es muy complicado según donde nazcas. Tienes unas oportunidades u otras; te ponen un nombre u otro. Ahí sí que me planteo lo difícil que es ser madre soltera.

-La niña también sufre en la ficción.

-Porque vive la vida de la madre. Es difícil aceptar estar en una situación oscura. Uno está en el barro pero no sabe en qué momento entró. Te tienes que dar cuenta para salir y la niña es el foco de luz para salir del barro. Ella lo mueve. Es impulso de amor. Su madre tiene un concepto de amor muy animal. La quiere y no la dice.

