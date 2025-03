Llegan los extraterrestres

Comenta Compartir

Venga, no se alarmen por el título de la columna, que bastante tenemos ya. Todo es ficción (¿o no?). En este pasado Festival de Sitges tuvimos la oportunidad de ver el primero de los tres capítulos de 'Ummo. La España alienígena', miniserie de no ficción de Movistar Plus+, anunciada para el 14 de noviembre, que la plataforma ya está promocionando. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar del planeta Ummo. Aquello armó mucho ruido en la prensa de la España de los 60 y 70. A raíz de un supuesto ovni aparecido en la localidad madrileña de San José de Valderas, una serie de personas aseguraban estar recibiendo mensajes de una civilización extraterrestre de un planeta denominado Ummo, con muchos ummitas habitando ya entre nosotros para estudiarnos como conejillos de indias. En un país cercenado por la censura, para hablar de Ummo no había cortapisas, y claro, se habló y se habló.

La serie de Movistar Plus+ incide sobre todo en el papel que jugaron los medios de comunicación en difundir los mensajes de Ummo, algo totalmente abierto a la imaginación. En el primer capítulo se mostró cómo nació el fenómeno y sus responsables, los mismos que hicieron la excelente serie documental 'Palomares', aseguraron sorpresas. De hecho el caso Ummo acabó investigado por la Policía y convertido en un inmenso fraude, aunque entonces ya había llegado la Transición y había cosas más importantes de las que ocuparse. Tras la proyección de Sitges apareció un grupo de alborotadores que en un comunicado aseguraba que todo lo referente a Ummo tenía derechos de autor y ellos eran los poseedores. Vaya por Dios, extraterrestres que han descubierto el capitalismo y las triquiñuelas legales de la Tierra. A dónde vamos a ir a parar.