Con el papel de Sonia Hidalgo, la poderosa propietaria del centro deportivo Los Olivos, regresa a Telecinco la actriz Lydia Bosch (Barcelona, 59 años) como ... protagonista de 'Mía es la venganza', la nueva serie de Telecinco para sus tardes (15:45 horas), en la que se cuenta la historia de esta mujer y un vengativo hombre llamado Mario (interpretado por José Sospedra), que están unidos por algo que tienen en común: ambos sufren las consecuencias de un trágico accidente de coche ocurrido hace veinte años. La intérprete vuelve con este proyecto a Mediaset, donde participó en series de gran éxito como 'Médico de familia' o 'Motivos personales'.

-¿Qué tenía 'Mía es la venganza' para volver con esta serie a televisión?

-Al principio, cuando me ofrecieron la serie pensé: ¿una serie diaria? Afortunadamente, tengo una amiga que ya las había hecho, como Luisa Martín, y yo hice algún cameo en alguna de ellas ('Servir y proteger'), y me comentaba que hacer una diaria era muy duro. Sin embargo, sí que tenía muchas ganas de trabajar porque hacía tiempo que no estaba trabajando. Y una de las cosas que más miedo me daba era la memorización de los guiones por ejemplo. Me daba vértigo, pero llega un momento en la vida en el que los años te dan coraje y valentía. Entonces, llegó Aurora Guerra, la creadora, y me enamoré de mi personaje, Sonia Hidalgo.

-¿Por qué le ha sido difícil interpretar este personaje?

-Porque este personaje requiere estar emocionalmente al límite. Y llegó un momento en el que me empecé a preocupar porque comencé a sentir como taquicardias. Yo no me llevaba el personaje a casa, como les pasa a otros actores, pero me ocurrían ese tipo de cosas que había que gestionar con ejercicios de relajación. Mi personaje no tiene secuencias en las que esté tranquila. Creo que me he reído una vez (risas). Ella es sufridora, aunque tenga mala leche.

-¿Cómo lleva esas jornadas maratonianas de rodaje?

-No es que las lleves, es que me las ponen (risas). Pues durmiendo poco… es duro. Tu cuerpo va resistiendo, pero cuando trabajas con pasión, te gusta lo que haces y tienes la oportunidad de vivir historias y vidas que otros no pueden hacer, pues todo se lleva mucho mejor. No te importa que cada día tengas que despertarte a las cinco de la mañana y hay jornadas en las que llegas a tu casa a las 20:00 horas. No me quejo para nada, porque es una suerte poder estar trabajando. Hacer una serie diaria es no tener vida y hay que hacer otro tipo de conciliación familiar. Pero ojalá renovemos con más temporadas, porque es una muy buena serie con un abanico de personajes donde todo el mundo se puede sentir identificado en cualquier momento.

-Vuelve a coincidir con Begoña Maestre tras 'Motivos Personales', una serie que sigue tirando, ahora en plataforma…

-Me encanta que la sigan recordando. Con 'Motivos personales' me sucedió algo parecido a 'Mía es la venganza'. Creía tanto en ella y estoy tan orgullosa, que ojalá se pudiera hacer aquella tercera temporada que estaba prevista, aunque desgraciadamente hay personas que no podrían estar ya en la serie. Los guiones eran muy buenos y la historia que se estaba preparando era la bomba. Era una ficción muy innovadora.

-Comentaba que algunos actores ven las ficciones diarias como algo menor en su carrera profesional.

-Hasta hace bien poco las series diarias se han visto como la hermana pequeña de la ficción de prime time. Pero ahora las diarias, como 'Mía es la venganza' por ejemplo, tienen una categoría y un nivel a la altura de las de prime time.

-¿Tenía también ese prejuicio?

-Hace años, sí. Yo quería estar en una serie para Netflix o de 'prime time', por las noches. De repente dices: «¿Estamos atontados?». Se ve más una serie diaria y está más en la calle. Las que ponen en la tele por la noche empiezan a las 23:00 horas y ya estás cansada, pero con una diaria tienes un seguimiento más inmediato. No tienes que esperar una semana para saber qué pasa.

-¿Cree que con su trabajo en 'Mía es la venganza' la industria la va a mirar de otra manera?

-Siempre me ha apasionado mi trabajo. Desde los 19 años intentaba encontrar mi camino para ver si me veía tal director o me daban un premio. Ahora estoy trabajando desde otro punto. No sé si es por la edad, pero no pretendo que me vean para que me den otro trabajo o un premio. Trabajo para disfrutar.