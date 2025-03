Lali Espósito: «La música está llena de pequeñas frustraciones que requieren de un consejo para levantarte»

J. Moreno Lunes, 27 de mayo 2024, 00:03 Comenta Compartir

«El mundo de la música no solo está lleno de 'noes', sino de pequeñas frustraciones que requieren de un consejo para poder levantarte », reconoce la cantante argentina Lali Espósito quien ahora, en su nuevo proyecto profesional, tiene la difícil labor de buscar el 'Factor X' a los aspirantes que pisan el escenario de este concurso de Telecinco. La artista forma, junto a Abraham Mateo, Vanesa Martín y Willy Bárcenas, el cuarteto de jueces que tienen que valorar a los aspirantes. El programa, que la cadena de Mediaset produce en colaboración con Fremantle, está presentado por Ion Aramendi y encara su recta final con las galas en directo desde este lunes a partir de las 22:50 horas.

La argentina confiesa que también ha tenido que recibir muchos 'noes' en su carrera musical para alcanzar el éxito. «Hay veces en las que haces un disco con todo la ilusión y no tiene repercusión ni reconocimientos dentro de la industria », dice. Para la artista, lo más importante en la música es poder vivir de ella «y que el público elija pagar una entrada para ir a verte ». «Eso tiene más valor que cualquier cosa », añade. Una opinión similar comparte, por su parte, Abraham Mateo: «A mí me duele tener canciones y colaboraciones que me encantan y que no han salido nunca, que están ahí grabadas y que suponen una frustración gigantesca poder escucharlas yo solo en mi casa, pero que la gente no haya podido disfrutarlas ».

'Factor X', uno de los 'talents' más exitosos en la televisión mundial, llegó en un momento de cambio para la música, donde las redes sociales y las plataformas han modificado la manera en la que seguimos a los artistas y consumimos su música. Espósito incide en el factor negativo que supone la inmediatez de estas herramientas, especialmente para los jóvenes. «Les escucho que les funciona un vídeo cantando, pero el siguiente no y se frustran », cuenta. «A lo mejor simplemente fue cosa del algoritmo, que no les funcionó. Son cuestiones muy frías y técnicas, propios de las redes sociales que, al igual que nuestros 'noes' en el programa, no significa cuan artista eres ni lo bien que cantas », explica.

Al hilo, el cantante gaditano reflexiona por la «obsesión» a la que se llega en ocasiones con los números de escuchas, algo que, a su juicio, no dictamina nada. «Es una buena señal de que las cosas van bien, pero hay artistas, por ejemplo, que no funcionan en redes sociales y luego llenan sitios gigantescos«, expone. Ahora, en su labora en 'Factor X', tiene la responsabilidad de decidir sobre otros aspirantes que quieren hacerse un hueco en el difícil mundo de la música. «Sientes que una decisión que tomas puede cambiar la vida a otra persona », asegura Mateo.

«Quieres darle una palabra de aliento. Todos hemos estado, aunque no haya sido en un 'show' como este, en el mismo lugar, donde estabas nervioso y lo que querías hacer no te salía. Empatizas y tratas de decir que si te dicen 'no', eso no significa que no tengas talento », apunta Espósito. «Ninguno de nosotros cuatro tiene la verdad, eso se lo remarcamos todo el tiempo», agrega la argentina. Mateo, por su parte, señala que los nervios juegan malas pasadas en una actuación de unos dos minutos en la que puedes fallar. «Nos hemos encontrado con gente que estoy seguro que en la intimidad de su casa son talentos increíbles. Tratamos de empatizar al máximo, porque entendemos que esas cosas pasan », reflexiona el joven artista.

Gustos parecidos

Además de buscar nuevos talentos emergentes de la música en 'Factor X', los cuatro artistas también compiten sanamente entre ellos para conseguir a los mejores. Tanto Espósito como Mateo reconocen que se han picado en más de una ocasión en la primera fase del programa. «Hubo un artista que quería para mi equipo y que Lali me robó, pero bueno, así es la vida », comenta el andaluz.

«Lo que nos pasa a nosotros es que coincidimos con los que nos gustan. Si una persona que tiene un poco más de vuelo en la performance, en el baile, tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros dos. Entonces es cuando sacamos los dientes, pero no pasa nada, nos llevamos muy bien igual », responde Espósito entre risas.

Temas

Televisión

Mediaset