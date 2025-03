Juego de niños

Comenta Compartir

El algoritmo tuvo la culpa de provocar el caos un sábado por la mañana. Las dos enanas de la casa se acercaron al salón silenciosas, como un comando de fuerzas especiales, y empezaron a trastear con el mando de la tele hasta dar con Netflix. Y apareció como primera opción 'El suelo es lava'. Alegría, gritos y al carajo la opción de no madrugar un fin de semana. Con mucho esfuerzo conseguimos que no comenzaran a ver la tercera temporada de este concurso durante el desayuno. A la hora del vermú, claudicamos.

El nuevo curso es idéntico al anterior. Tres equipos de tres personas tienen que atravesar una habitación temática –infantil, deportiva o recreando un museo del AntiguoEgipto, por ejemplo– sin caer en la lava, un líquido gelatinoso bastante asqueroso. En su camino, los concursantes deben conseguir un pase de salida. Los dos equipos con mejor resultado, pasan a la final consistente en subir un volcán y colocar tres piedras.Los premios, la lámpara de 'El suelo es lava' y diez mil dólares.

No puede ser un concurso más simple. Esa es la gran virtud del programa. Una yincana de algo más de media hora por capítulo en el que se ven concursantes ágiles como gatos, otros que han esculpido sus cuerpos en gimnasios y que sorprenden por su torpeza y los que, simplemente, no han acertado apostando por este concurso. Hay resbalones, malas decisiones y tortas que hacen aflorar nuestra solidaridad desde el sofá. Eso es lo divertido, con mis disculpas a los concursantes: los castañazos. Porque los que ya tenemos alguna cana en la barba nos acordamos del Chino Cudeiro y 'Humor amarillo'. Ya les he dicho a las enanas que Prime Video estrena el año que viene un 'remake'. Qué ganas.

