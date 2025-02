Francisco, de blanco impoluto en mitad de una sala de colores, parece el abuelo que se prometió no repetir con los nietos los errores que ... tuvo con los hijos. «Tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. El pasado siempre cuesta y a veces da vergüenza», les dice Francisco, el papa Francisco, a los diez jóvenes que le escuchan con atención. Luego hablan del amaos los unos a los otros como yo os he amado, del haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti y de cómo el resto, todo lo que no es amor, emborrona cualquier atisbo de fe. «La coherencia -subraya Francisco con una sonrisa cómplice- es lo que más nos cuesta a los cristianos».

Hay algo ciertamente milagroso en 'Amén. Francisco responde', el documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez. En una misma habitación, como si se tratara de un cluedo espiritual, los participantes plantean sus razones para eliminar o mantener su fe en la Iglesia. Pero tanto unos como otros parten, curiosamente, de un mismo puerto: la duda. Los chavales ponen sobre la mesa temas como el aborto, los abusos sexuales, la precariedad laboral, la pornografía, la inmigración, el feminismo, los derechos LGTBI, la soledad...

El Papa recibe cada pregunta con los brazos abiertos, con la mirada comprensiva, con una respuesta que, en ningún caso, pretende juzgar. No hay gritos. No hay insultos. No hay debates airados. Ese es el milagro: hablar y ponerse en la piel del otro, aunque no estés de acuerdo con él.

El Papa escucha y responde en paz. En ese diálogo, calmado y repleto de matices, sucede el milagro. Y no me refiero a convertir a nadie a ninguna religión. Hablo de algo mucho más importante: de dejar morir lo viejo para resucitar a lo nuevo. «La fraternidad no se negocia. La vida es linda. Adelante». Amén, Francisco.