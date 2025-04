Pedro Sánchez: «María Teresa rompió muchos techos de cristal»

I. C. R. Martes, 5 de septiembre 2023, 09:48 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

La muerte de María Teresa Campos, esta madrugada, a los 82 años de edad ha provocado toda una oleada de reconocimientos y homenajes a una periodista innovadora y pionera, que durante toda una década reinó en las mañanas televisivas españolas. Desde Zarzuela, don Felipe y doña Letizia dieron el pésame a la familia de la periodista con un telegrama en el que trasladaban su «afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil» y reconocían, además, «su brillante trayectoria, que la convirtió en pionera y referente de la radio y la televisión de nuestro país».

Sus familiares y amigos más cercanos se acercaron al hospital para despedirse de la comunicadora, todo un icono de la pequeña pantalla. Sus restos mortales descansan ya en el tanatorio de Tres Cantos, en Madrid, donde se espera que acudan cientos de personas a dar el último adiós.

Una de ellas ha sido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que llegaba al tanatorio hacia la 1:30 horas. Sánchez se dirigía a los medios de comunicación allí congregados para agradecer la labor pionera de la presentadora. «Fue una mujer que trascendió a su época, rompió muchos techos de cristal y siempre se mostró comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres», expresó. A juicio de Sánchez, la presentadora fue también «una de las grandes referencias de la televisión española» y «ha abierto muchos caminos a las mujeres periodistas, rompió esquemas en la comunicación, representó a muchas generaciones y ha hecho mucho bien a la sociedad española».

Ana Rosa Quintana, su rival durante años, llegaba desde Vitoria nada más enterarse de la noticia. «Es un muy triste», decía. «Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras, una de las grandes. La mujer más rápida y más preciosa que yo he conocido. Hemos tenido nuestros amores y nuestras rivalidades, pero siempre hemos sido leales una con la otra», contaba.

Arriba, Terelu Campos abraza a su hija Alejandra Rubio, ante la mirada atenta de su exmarido Alejandro Rubio. Debajo, Terelu y su hermana Carmen Borrego, y el padre Ángel a su llegada al tanatorio. Efe

Pedro Piqueras recordaba a la Campos como una persona «única», que tenía una «convicción absoluta en el periodismo». Por su parte, Iñaki Gabilondo, con quien trabajó en 'Hoy por hoy' durante una temporada, calificaba a la presentadora como «una figura extraordinaria. Fue en la televisión lo que Luis del Olmo en la radio».

Precisamente el locutor de Ponferrada entraba en directo en Telecinco para destacar que, «además de una gran comunicadora, era una gran curranta». Coincidía con él la periodista María Patiño, que la calificó como «la maestra, con mayúsculas» y una mujer que «se desvivió por su profesión».

También, recogía Europa Press, recordaban a la periodista Mariló Montero y Nieves Herrero, ambas 'chicas Hermida' como ella. «Para nosotras es como una madre. Se va a quedar viviendo en nosotras su espíritu», exponía Montero. «Era una mujer empoderada, supermoderna, adelantada a su tiempo. El show en televisión es ella», añadía Irma Soriano.

Del mismo modo, Sonsoles Ónega, junto a su padre, Fernando Ónega, han recordado a la periodista a las puertas del tanatorio. «Yo no tuve la oportunidad de trabajar con ella, mi padre indudablemente sí y hoy pues se agolpan millones de recuerdos. Yo la recuerdo como la maestra que miraba en la tele, con permiso de mi padre, y a quien me quería parecer, con lo cual todos eran recuerdos de maestría y de la televisión que todos queríamos hacer y con la que soñábamos», ha asegurado Ónega, quien también ha dejado claro que el talento de María Teresa Campos «no se hereda, simplemente se intenta emular». Por su parte, Fernando Ónega la ha calificado como «un símbolo de todo el periodismo». «Despido a una amiga, a una compañera admirable, pero sobre todo a una etapa de España», ha apuntado.

La también periodista Carlota Corredera se ha trasladado este martes hasta la capilla ardiente, donde ha recalcado ante los medios la complicidad y lo arropada que se ha sentido por ella. «Siempre hablaba de ese broche final que no llegaba, pero yo creo que ella ya, realmente ya no tenía nada que demostrar», ha expuesto. Igualmente, el padre Ángel, uno de los amigos más íntimos de la periodista, tras indicar que la misa se producirá a las 21:00 horas, ha explicado que «cuando uno se va, lo más importante es sentirse querido y ella ya se sentía arropada». «Era divertida, mordaz y ágil», recordaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que como reconocía ella misma había tenido «la inmensa suerte de ser entrevistada con ella, su última entrevista, me ha emocionado saberlo. Genio y figura».

Christian Galvez, que también se ha acercado ya por la tarde a dar su último adiós a María Teresa Campos, ha subrayado el cariño que se tenían mutuamente y ha destacado la «generosidad» y «espontaneidad» de la periodista. «Ella era una maestra y nosotros sus aprendices», ha indicado. Además, hasta el tanatorio se han acercado otros rostros de Mediaset como David Cantero e Isabel Jiménez, así como los directivos de la cadena. También han acudido Lidia Lozano o Alonso Caparrós, Cristina Tárrega, José Manuel Parada, Sofía Mazagatos, Sergi Ferré o Rocío Carrasco y Toñi y Encanar Salazar (Azucar Moreno).

A través de las redes sociales

Pero a primera hora de la mañana ya se podían leer en distintas redes sociales buena parte de los mensajes de cariño que la también locutora de radio recibiría a lo largo del día. Uno de los primeros en recordar a la Campos, como la conocían sus seguidores, era el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. «Nos deja María Teresa Campos, una de las más grandes comunicadoras de nuestro país. Toda una vida dedicada a la televisión y a la radio. Pionera. Fue la reina de las mañanas, voz y compañía habitual en nuestras casas. Mi cariño a su familia y amigos», escribía en su cuenta de Twitter.

No se quedaba atrás el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que en otra entrada en Twitter lamentaba el fallecimiento de una persona «querida por el público y por sus compañeros y respetada por el mundo del periodismo». «Nos deja -continuaba- una de las comunicadoras más prestigiosas de nuestra televisión que siempre marcó un estilo propio. Descanse en paz».

Irene Montero se centraba en su papel de mujer pionera que derribó muros y abrió caminos. «Mi abrazo cariñoso para la familia y las personas queridas por María Teresa Campos. Sin ella no se puede contar la historia de la televisión en nuestro país, ni la de muchas de nosotras a quienes acompañaba día a día desde ella. Mujer que abrió caminos. Que la tierra te sea leve», decía la ministra de Igualdad en funciones. Incluso don Juan Carlos, el rey emérito, ha mostrado sus condolencias a la familia cuando las cámaras de Telecinco le han sorprendido en el puerto de la isla de Wight: «Pobre... (María Teresa). Me acuerdo mucho de ella».

El mundo del periodismo y la cultura

Pero más allá de las palabras de apoyo y de cariño de las personalidades del mundo de la política, estaban las de quienes fueron sus compañeros y amigos del mundo de la cultura, el periodismo y la televisión. Jorge Javier Vázquez, con quien tuvo sus roces a lo largo de su dilatada trayectoria laboral, se asomaba esta mañana a Twitter para expresar condolencias. «Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones. Desde hace años forma parte de la Historia de la Televisión de nuestro país con mayúsculas pero, por encima todo -y más importante- eres parte de nuestra memoria. Descansa. Te quiero».

Nieves Herrero, 'chica Hermida' como la propia Campos, escribía que echará de menos su «alegría» y su «forma de ser». «Siempre serás la reina de la televisión. Un beso a tus hijas y nietos. Y otro a tu familia televisiva. DEP María Teresa». La periodista María Patiño también se ha despedido de su excompañera: «María Teresa Campos, la Maestra con mayúsculas. Una mujer que vivió y se desvivió por su profesión. Jamás olvidaré los gestos de nobleza que tuvo conmigo. Tu legado marca la diferencia. Adiós, Maestra».

Toñi Moreno iba más allá al asegurar que «ella inventó el magacín». «Estará feliz de saber que ahora le reconocemos su trabajo. Teresa era televisión, y eso que llegó demasiado tarde. Era capaz de hacer una tertulia política o hablar de la crónica social. Cuando trabajé con ella, yo no dormía, porque exigía el 100%, al igual que ella también se exigía lo máximo. Teníamos una conexión muy especial, porque ella se veía en mí», explicaba la presentadora de televisión en una intervención en 'El programa del verano'.

Cuca García Vinuesa, periodista y buena amiga de la Campos, con quien compartió numerosas mañanas de plató, intervenía en 'Espejo público' para recordar la vibrante personalidad de la fallecida y advertir de los peligros que conlleva el olvido. «La ha matado la pena de sentirse olvidada. Yo he convivido con ella veinte años de mi vida, era muy divertida, muy vital, lo pasaba muy bien trabajando, y de pronto el sentirse olvidada, porque no tiene otro nombre... El mundo se apagó para ella, se apagó el amor». La periodista Pilar del Río lamentaba la muerte de «una amiga de siempre». «Compartimos trabajo, afectos y desgarros. Vimos crecer a los hijos, enterramos a las personas más cercanas, nos encontramos cada vez que nos necesitamos y no nos fallamos. Fue jefa y maestra, pionera, feminista y compañera», decía en Twitter.

Otro veterano periodista, Luis del Olmo, entraba en directo en Telecinco para destacar que, además de una gran comunicadora, «era una gran curranta». La periodista Rosa Villacastín, que pasó años junto a María Teresa Campos en numerosos programas, reconocía hoy que cuando la Campos entraba en el plató, «lo iluminaba todo». «Ha formado parte de los acontecimientos más importantes de mi vida. Estoy emocionada. Es una mujer que ha vivido para el trabajo y para su familia», afirmaba. Y la presentadora de 'Espejo público', Susanna Griso, explicaba que con su marcha desaparecía también «el término que ella inventó, el de 'reina de las mañanas'. La malagueña se llevó ese título durante una década y se convirtió en una de las comunicadoras más influyentes de la comunicación en este país».

Por su parte, el periodista Carlos Alsina, responsable de 'Más de uno' en Onda Cero, destacaba de la Campos, «que reinó donde quiso reinar. Una vida entera ante el micrófono y ante las cámaras».

«¡Ya eres eterna!», escribía en Twitter la periodista del corazón Ángela Portero. «Se ha ido María Teresa Campos, una mujer excepcional, un referente en el mundo de la comunicación. Los que tuvimos la oportunidad de trabajar con ella nos quedamos un poco huérfanos». Precisamente en su legado hacía hincapié el periodista y exministro de Cultura Máximo Huerta: «Teresa, gracias por el legado, el compromiso y la amistad. Hasta siempre». Por su parte, José Manuel Parada, calificaba el día de «muy triste». «Esperada la noticia, pero cuando sucede entra una tristeza... Porque yo era un hombre de radio que jugaba a hacer tele. Cuando conocí a Teresa, me convertí en hombre de tele. Estar con ella era aprender cada día».

Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, despedía a una «comunicadora pionera y excepcional que siempre presumió de Málaga». De hecho, recordó su pregón en la Feria de 2001, cuando describió la ciudad como «una estrella que se le cayó a Dios en un descuido». Anunció, además, que se dará su nombre a un espacio de la ciudad.

Otro malagueño, el actor Antonio Banderas, lamentaba que «nos deja para siempre una gran periodista, una gran comunicadora. Mis condolencias a toda su familia y amigos. Descanse en paz». No ha sido el único actor que ha tenido palabras de cariño para la presentadora. Luis Merlo se enteraba al despertar de la muerte de la periodista. «Gracias por el cariño a través de los años ,tus entrevistas , las visitas para verme al teatro. Un abrazo a Terelu, Carmen y la familia. Triste, tu Luisito», escribía en su cuenta de la red social. Y Miguel Ángel Muñoz destacaba el cariño con el que siempre lo había tratado «en tus entrevistas y fuera de las cámaras». «Se marchó María Teresa Campos. Un referente en el periodismo y en la forma de comunicar. Descansa en Paz. Mucha fuerza para toda la familia». También la actriz Bibiana Fernández le mandaba su particular adiós: «Ha sido referente en televisión libre, feminista, espontánea, maestra, reina...».

De «amiga» también la calificaba la cantante y presentadora Mónica Naranjo. «Gracias por recibirme tantas veces con esa sonrisa eterna, que abrazaba tan fuerte. Te admiro y te quiero».

Sentidas palabras también enviaba a través de su cuenta de Instagram la artista Karina: «Mi querida María Teresa Campos, qué pérdida tan grande, qué vacío inmenso dejas en el mundo de la televisión. Has visto crecer a mis hijas, entrevistaste a mi madre y hemos compartido contigo mi familia y yo, un sinfín de programas divertidos y siempre bajo el respeto que da la profesionalidad que tú tenias. Por todo ello siento muchísimo tener que decirte adiós, descansa en Paz querida María Teresa. A toda su familia, mi más sentido pésame».

