Jordi González, la baza inesperada de TVE para competir contra Ana Rosa

Con más de la mitad de España de puente, la noticia catódica del verano saltó en la víspera del 15 de agosto cuando la pequeña pantalla roza mínimos históricos en consumo televisivo: Jordi Gónzalez presentará un programa en La 1. Será un magacín en directo, con poco más de una hora de duración, y que entrará de lleno en la batalla por el liderazgo vespertino. Según adelantó Algo Pasa TV, el comunicador catalán salta de esta manera a las tardes de la cadena pública para competir con dos pesos pesados de la competencia: Sonsoles Ónega en Antena 3 y Ana Rosa Quintana en Telecinco, la gran apuesta de Mediaset en la próxima temporada para mejorar unas debilitadas audiencias tras la cancelación de 'Sálvame'.

Aunque presumiblemente van a por el mismo público, desde TVE avisaban de que se no tratará de un magacín «al uso» similar al de las televisiones privadas. Su título será 'La plaza de La 1' y se emitirá de lunes a viernes desde el mítico Estudio 1 de Prado del Rey. El estreno está previsto para el 25 de septiembre y, de momento, se desconocen los contenidos que tratará el nuevo programa.

Con esta decisión, la corporación vuelve a tocar la franja vespertina con el objetivo de mejorar su cuota de pantalla y aprovechar además el buen rendimiento de la serie diaria 'La promesa' que, en siete meses, se ha convertido en líder de audiencia por delante de 'Amar es para siempre'. También funcionan positivamente el concurso 'El cazador' y el espacio divulgativo 'Aquí la tierra', que continuarán en emisión la próxima temporada. Por la mañana, además, Jaime Cantizano presentará un nuevo formato en La 1 después de 'La hora de La 1'.

Lo que desaparecerá de la parrilla tras el verano será el otro concurso de la tarde, 'El comodín', que presenta Aitor Albizua desde octubre de 2022. El periodista vasco, no obstante, seguirá ligado a la televisión pública como conductor del regreso de 'Cifras y letras' a La 2. Su hueco en La 1 será ocupado previsiblemente por el nuevo formato de Jordi González. Además, el canal también prepara otro serial diario titulado 'Salón de té La Moderna', para emitirse justamente después de 'La promesa' a partir de septiembre. Basada en la novela 'Tea rooms' de Luisa Carnés, la ficción cuenta la historia de varias empleadas de un distinguido salón de té cercano a la Puerta del Sol en el Madrid de 1930. Producida por Boomerang TV ('El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38'), estará protagonizada por Miryam Gallego, José Luis García-Pérez, Teresa Hurtado de Ory o Sara Rivero, entre otros intérpretes.

Confianza

Con esta apuesta, TVE redobla su confianza en Jordi González, un comunicador cuya trayectoria profesional ha estado ligada fundamentalmente a Telecinco. Abandonó la cadena en diciembre de 2021 para tomarse un año sabático al cumplirse 25 años en la compañía, tal y como había pactado con el ex consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile.

Incluso se planteó la posibilidad de terminar su etapa en televisión, según recordó recientemente en una entrevista con este periódico. «Hace mucho tiempo que me había ya planificado para descansar y decidir incluso si dejaba de trabajar. Para saber si tomaba fuerzas y seguía (…) A mí me gusta muchísimo mi trabajo, pero tenía ganas de poner una pausa. No he echado de menos la tele, sinceramente. Ningún día tuve la sensación de vacío por no trabajar, todo lo contrario», reflexionó.

Al final de este periodo de descanso, y ya sin ninguna vinculación con Mediaset, TVE llamó a Jordi González para presentar la nueva temporada del debate de 'Lazos de sangre'. El espacio logró buenos datos de audiencia y, en su última emisión, marcó un 10,6% de cuota de pantalla y 589.000 espectadores con su programa dedicado a la figura de Pepa Flores.

Ahora, el comunicador catalán, a sus 60 años, se enfrentará a un importante reto en la televisión pública: plantar cara a Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, además de intentar convencer a ese público huérfano que dejó de ver la televisión tras la cancelación de 'Sálvame'. González cuenta a su favor con el buen momento de la televisión pública, que logró desbancar a Telecinco de la segunda posición en el mes de julio. Sin embargo, el aterrizaje de Ana Rosa en la tarde será una dura competencia que convertirá la franja en una interesante competición por el liderazgo de las audiencias.