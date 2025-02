R. C.

Fueron los responsables de la productora Proamagna ('Mi casa es la tuya') los que pronto vieron el potencial del futbolista Joaquín Sánchez en televisión. «Estaba todo el equipo enamorado. Comprobamos que, además de simpático, tenía una personalidad arrolladora que mostraba sin complejo», explica Pablo Carrasco, productor ejecutivo de 'Joaquín, el novato', sobre el gran fichaje de Atresmedia para la nueva temporada. El jugador del Betis debuta con un programa de entrevistas en Antena 3, que se estrena esta noche a partir de las 22:45 horas, donde deja momentáneamente el campo de fútbol para charlar con personajes populares y buscar su «oficio perfecto».

Durante los últimos años, el futbolista ha aparecido en diferentes espacios de televisión en los que ha cautivado al público y disparado los datos de audiencia. Es un personaje querido por los espectadores. El último ejemplo fue su intervención en 'El Hormiguero', que logró un dato histórico: más de 3 millones de seguidores y una cuota de pantalla del 23,8%. Ahora, Joaquín se pondrá al frente de su primer formato delante de las cámaras, después de que firmara con Atresmedia un contrato como presentador que le llevará a encadenar proyectos profesionales alejados de su rutina diaria.

«Quiero que penséis que yo no soy presentador. Soy futbolista y quiero que me veáis como un novato, con mis virtudes y mis defectos. Lo he disfrutado como un niño chico », reconoce el gaditano sobre su debut en la pequeña pantalla, en la que compartirá espacio con otros invitados populares con los que, según ha dicho, lo pasó «fatal». Las grabaciones de este nuevo proyecto, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Proamagna, comenzaron en septiembre de 2021 y se han alargado a lo largo de todos estos meses.

En las primeras entregas, el exinternacional aprenderá a cocinar con Dabiz Muñoz y a cantar con Rosario Flores

En las primeras entregas, el futbolista aprenderá a cocinar con Dabiz Muñoz y cantará junto a artistas de fama internacional como Rosario Flores. También compartirá escenario con Los Morancos y aprenderá de televisión de la mano de un Premio Ondas como Pablo Motos. Del presentador de 'El Hormiguero', Joaquín reconoce que es su referente «por su forma de entrevistar» y por cómo conduce las entrevistas. El astronauta y exministro Pedro Duque y los periodistas Mercedes Milá y Vicente Vallés serán otros de los invitados que pasarán por la primera tanda de la temporada.

De su primera experiencia televisiva, el futbolista explica que lo ha intentado disfrutar como«nadie». «He vivido la experiencia de tener un programa de Atresmedia que me ha puesto todas las facilidades del mundo y hemos sido felices en todo momento», confiesa. Joaquín admite que lo más difícil ha sido «cuadrar las agendas» porque ha sido un año en el que ha trabajado «tela». «Hemos currado muchísimo, pero con ilusión y alegría. El hecho de que una persona pueda sonreír un momento de su vida y sacarle de los problemas que tenemos a diario todos nosotros, ya habrá merecido la pena», subraya el del Betis, que también revela que ha sudado más la camiseta en el plató de televisión que en el campo de fútbol. «Ha habido días en los que terminaba y lo que quería era ducharme», bromea.

Un sueño

'Joaquín, el novato', la nueva apuesta de Antena 3, comenzará cada capítulo con una pieza de ficción en la que el futbolista soñará con algo relacionado con la profesión del invitado que va a conocer en esa entrega. Durante su ensoñación, el jugador de fútbol se imagina desempeñando un trabajo hasta ahora desconocido para él. Sin embargo, esta ficción culminará cuando de repente, Joaquín se despierta y en su casa, con su mujer y sus hijas, vuelve a la realidad y se da cuenta de que todas sus habilidades eran fruto de su imaginación.

Tras el sueño, empezará el episodio con una entrevista donde el andaluz profundizará en los momentos más importantes de la trayectoria personal y profesional de su maestro. Joaquín quiere probar distintos trabajos a los que se dedicará una vez cuelgue las botas de fútbol, por lo que también tendrá clases prácticas sobre su futuro oficio, como cantar en un estudio de música, cocinar en un restaurante o actuar en un teatro. Eso sí, reconoce que le han quedado profesiones pendientes, como el tenis, que espera probar en próximas entregas del programa. «No sé ni coger una raqueta, Julio», comenta entre risas.