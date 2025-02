Jean Reno, de villano a simpático detective en su primera serie española

j. moreno Martes, 20 de septiembre 2022, 00:47 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

Con un correcto castellano con toque afrancesado, el actor Jean Reno (Casablanca, Marruecos, 74 años) debuta en la ficción española con 'Un asunto privado', la nueva serie disponible ya al completo en Amazon Prime Video, producida en colaboración con Bambú Producciones, en la que se mete en la piel de un simpático mayordomo que acompañará a la joven Marina (interpretada por la actriz Aura Garrido) en el camino para convertirse en policía en un tiempo, el franquismo, donde la mujer estaba destinada a las labores del hogar. «Es un hombre que es parte de la familia. La base es que él protege a Marina porque la considera como su hija», describe el actor sobre su personaje, el servicial y astuto Héctor.

La acción transcurre en la Galicia del año 1948 y arranca con un crimen que pone de manifiesto la existencia de un asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad. De familia policía, Marina se propone buscar al hombre que aterroriza a sus vecinos. Es una joven de clase alta que no se conforma con la vida de lujo a la que está destinada. «Es un muy interesante porque en el año de la serie, las mujeres no podían ser policías. Él sabe que la pasión de Marina es investigar y se va a poner detrás de ella por amor, porque es como una pequeña hija para Héctor y se va a creer un aventurero», cuenta Reno.

Porque el personaje a quien interpreta Reno en la nueva apuesta de Prime Video es un hombre discreto y generoso, a veces cabezón, pero cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Junto a Marina luchará frente a todos los obstáculos para lograr dar caza al asesino en serie, entre los que se encuentran los prejuicios de género de la época o la resistencia del nuevo comisario a poner las cosas fáciles. También se mezclara la insistencia de la madre de Marina, interpretada por la veterana Ángela Molina, por casar a su hija con un hombre hecho y derecho. Pero, para sorpresa de todos, la pareja de detectives funciona. Completan el reparto de esta producción, de ocho capítulos, Alex García ('Tiempos de guerra', 'Antidisturbios'), Gorka Otxoa ('Velvet'), Tito Valverde ('Matadero'), Irene Montalá ('El barco'), Pablo Molinero ('La peste') y Andrés Velencoso ('Velvet Colección', 'Edha'), entre otros.

Vis cómica

Acostumbrados a ver a un Reno con personajes más amargos que dulces en sus películas, el actor muestra en 'Un asunto privado' a un carismático mayordomo del que sobresale una inocencia particular entremezclada con una vis cómica interesante. En la temporada final de '¿Quién mató a Sara'?, una ficción mexicana de Netflix, era un psiquiatra que mataba a la mitad de la ciudad. Sin embargo, Reno defiende que nunca se ve identificado con ninguno de los papeles a los que ha dado vida en su extensa trayectoria profesional. «He hecho más de cien películas y no puedes tener cien personalidades. La palabra clave de mi oficio es interpretar. Tener una historia e interpretarla, junto al resto del equipo, técnicos y otros actores y actrices», explica.

Con 'Un asunto privado', además, se estrena en una ficción rodada en España y con la que ha conocido una parte del país que desconocía. «Descubrí Galicia. Eso fue un encanto y extraordinario. Nos quedamos rodando por lo menos casi tres meses y pasó el tiempo de una manera formidable, como si hubiera durado una semana. Vigo es una ciudad sorprendente y se come muy bien», indica Reno, que cuenta con ascendencia española, porque sus progenitores procedían de la provincia de Cádiz y marcharon al exilio al norte de África, donde nació. Por ello, revela Reno, que el idioma no ha supuesto un problema en este proyecto. «Me lancé con el castellano y poco a poco. He llegado esta mañana de Estados Unidos y entonces me faltan un día o dos para empezar a servirme de la lengua española más fácilmente. De todas maneras, es un personaje que viene de Francia, por lo que puede tener dificultades con el castellano», subraya.

Temas

Televisión

Netflix