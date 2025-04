Jazz y vino a los 40

Esperé a las nueve de la noche para ponerme una copa de vino y escuchar algo de jazz. Fue por algo que me dijo un ... tipo hace veinte años, cuando trabajaba de barista en un Caffè Nero, en Londres. Él pidió su latte regular size con semi-skimmed milk para take away -todavía me acuerdo, siempre pedía lo mismo- y yo se lo preparé sin darme mucha prisa, para poder charlar con él un rato. Aquel tipo, creo que se llamaba Manuel, era español. De Madrid. Y si han vivido fuera lo sabrán: encontrarse con un compadre produce un hermanamiento instantáneo.

Manuel, digo, venía siempre escuchando música. «¿Te gusta el jazz?», me preguntó. Y yo le dije que no, que todas esas trompetas me ponían nervioso. Él se rió alegremente y me dijo que era cuestión de tiempo. «Mira, yo tengo 43 años. Cuando tengas 40 disfrutarás del jazz y del vino de una manera que solo enseña la vida». El miércoles a las nueve de la noche, la hora a la que nací hace 40 años, me acordé de Manuel, del jazz y del vino.

Cumplir cuarenta da vértigo por lo que pasa a tu alrededor. Quiero decir, uno no llega a los 40 sin dejar unos cuantos cadáveres por el camino. Hay amigos con los que me crié que ya nunca los cumplirán. Pero eso es la vida y no pasa nada. Tenía razón Manuel (joder, Manuel, que tendrá ya 63 años), hay algo en la experiencia, en la sabiduría más puramente existencial, que hace que disfrutemos de otra manera más intensa de los placeres genuinos de la vida. Que cada día es un regalo, con su principio, su nudo y su desenlace. Por eso, el miércoles a las nueve de la noche, pedimos pizza, me tomé una cerveza y vimos los dos primeros capítulos de 'Willow'.

Ay, Manuel, tenías razón. Toda la razón. Pero el jazz y el vino tendrán que esperar.