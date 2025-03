'La isla de la repetición'

Comenta Compartir

Asegura Nacho Vigalondo en su última entrevista en 'El sentido de la birra', el videopodcast que dirige y presenta Ricardo Moya, que en un 'reality' ... como 'Gran hermano' había poco espacio para el pacto y el guión. «Si es más fácil no pactar nada y no escribirlo, ¿para qué vas a hacerlo? Tu metes gente en un recinto con la promesa de la fama y la observación constante y ya no hace falta escribir qué demonios pasa ahí. Todos saben que lo que están vendiendo es personalidad, que es lo que hacemos en redes sociales y sale más barato».

No pone, en cambio, la mano en el fuego por espacios como 'La isla de las tentaciones', que el pasado lunes iniciaba su sexta temporada en una Telecinco que, desde que ha perdido el liderazgo, abusa de los contenidos que le han funcionado a lo largo de los últimos años. Es la sexta en tres años. Está claro que si hay un 'reality' que necesita un guión y muchos cambios ese es el que presenta Sandra Barneda. Y mira que ella le pone entusiasmo, anunciando una revolución en cada nueva edición del programa. Nunca es así. El primer capítulo fue como siempre. Después de una presentación de pareja, donde los concursantes se juran amor eterno, llega el traslado a las villas, la mecánica de las alarmas, los límites que pone cada participante a su pareja -«nada de pasar hielitos con la boca», dijeron todos, como si eso hubiese pasado alguna vez en el programa- y la presentación de los tentadores -por primera vez ellos las conocieron antes que ellas, sorprendente novedad-. ¿Qué tal un 'La isla' con parejas y tentadores normales? Ya lo hubo, se llamaba 'Confianza ciega'. A mí me seduce mucho más, aunque nos perderíamos frases como «ella es alternativa, yo un poquito más cayetano». La verdad es que los Carolina Durante lo clavaron.

