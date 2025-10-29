Isabel Preysler hace un guiño a Extremadura en su última visita a 'El Hormiguero' La 'socialité' volvió a confiar en su cacereño de confiaza, Jorge Redondo

Irene Toribio Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:42 Comenta Compartir

La reina de corazones se ha convertido en una de las más fieles seguidoras del cacereño Jorge Redondo, que es quien está detrás de la reconocida firma de moda Redondo Brand. El extremeño ha conseguido conquistar pasarelas, alfombras rojas y 'celebrities' de todas partes: entre ellas Isabel Preysler.

La 'socialité' es toda una musa para Jorge y no duda en lucir sus diseños cada vez que tiene ocasión. «Al confiar en nosotros, confía y ensalza todo el trabajo que hay detrás, el saber hacer de nuestro taller, y eso es fantástico. Eso dice mucho de ella. Todos hemos empezado, las marcas y las celebrities; las grandes casas, Dior, Valentino... Todos tuvieron su comienzo, y necesitaron de alguien que confiara en ellos en un momento dado. Esa ayuda nunca se olvida» afirma sobre ella el director creativo.

Desde sus vestidos más icónicos hasta sus piezas más sencillas, como ha sido en esta ocasión. Preysler acudía a su cita con Pablo Motos en 'El Hormiguero' luciendo un pantalón denim bordado con azabaches y lentejuelas negras de Redondo Brand que están causando sensación.

Ampliar Imágenes de Isabel Preysler en El Hormiguero Antena3

El pantalón no pasó desapercibido por la audiencia, sobre todo por los amantes de la moda... «Es de las primeras cosas que me fijé, era ideal», comenta una de las seguidoras del programa. «Iba espectacular. Jorge,el mejor diseñador made in Spain», señala otra.

Con su estilismo, Isabel Preysler ha vuelto a dejar claro que confía plenamente en Jorge Redondo. «Jorge tiene una sensibilidad especial que le hace captar enseguida, en cuanto ve a una persona, lo que le va a ir bien y con lo que se va a sentir, como dicen los franceses, bien en su piel. Conmigo acertó al cien por cien», comentaba hace un año mientras lucía uno de sus vestidos de alta costura.

Un nuevo guiño a Extremadura, una tierra cargada de talento por los cuatro costados.