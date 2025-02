J. Moreno Miércoles, 24 de enero 2024, 00:33 Comenta Compartir

Llegó hace apenas dos meses pero ya se ha convertido en referencia para la prensa del corazón. El periodista Santi Acosta (Madrid, 56 años) presenta junto a Beatriz Archidona '¡De viernes!', el programa de Telecinco que recupera las entrevistas a personajes conocidos en el 'prime time' y por cuyo plató pasaron Ángel Cristo o Francisco Rivera Órdoñez, entre otros invitados. De esta manera, el presentador también regresó por todo lo alto a Mediaset, grupo de comunicación donde ya condujo otros éxitos en el pasado, como el recordado 'Salsa rosa'.

'¡De viernes!' ha hecho que los programas de corazón resurjan con fuerza en el 'prime time'. ¿Cuál es el secreto del éxito?

Creo que hemos tocado la tecla de incorporar a personajes nuevos del mundo del corazón, algo que es importante. Nuestro objetivo era sentar en el plató a personajes que antes estaban lejos de la tele, que no les apetecía sentarse y yo creo que esa es la tecla. Renovar el género un poco para conseguir que las revistas también se hagan eco y traer a personajes nuevos con historias diferentes que habíamos visto poco.

Habéis conseguido plantar cara a 'La Voz', en un momento delicado para Telecinco en audiencias. ¿Se esperaba que la acogida fuera tan buena en tan poco tiempo?

El listón va a seguir siempre alto las próximas semanas para traer a los mejores personajes y que la audiencia quiera escucharlos con el mayor interés. Las audiencias nos han sorprendido, nos han gustado muchísimo y nos han alegrado. Al final, era la apuesta que hacíamos porque creíamos que este tipo de programas pueden funcionar los viernes. Eso nos ha alegrado mucho.

Otros daban por muerto el corazón en televisión, que era algo de otra época.

El corazón en televisión no va a morir nunca porque siempre va a haber un interés por la vida de los demás, especialmente por los famosos. Es algo consustancial al ser humano el interesarse por la vida de los demás de una forma positiva, no negativa, porque aprendemos. El corazón nos despierta la curiosidad de lo que pasa con otros y también nos hace sacar conclusiones para nuestras propias vidas. Eso no va a morir nunca, cambiará seguramente un poco.

¿Cuáles son sus límites como entrevistador?

Aparte del Código Penal... Yo creo que se puede preguntar todo. El problema viene cuando la gente hace juicios posteriores. Nosotros intentamos no hacer ningún tipo de juicio. Simplemente preguntar, interesarnos y escuchar.

¿Y qué entrevistado le ha sorprendido y gustado más?

Eso es como cuando me preguntan a cuál de mis hijos quiero más. Desde el primero, que fue Ángel Cristo, hasta la última, que fue Gabriela Guillén el pasado viernes. Me han gustado todos los invitados. Estoy en el periodismo porque me gusta escuchar a la gente.

¿Temía las comparaciones con 'Deluxe'? ¿Cómo llevó las críticas en las redes sociales al programa?

No, porque somos dos programas muy diferentes. Las críticas en las redes sociales, cuando son fundamentadas y argumentadas son muy interesantes; pero cuando son emocionales y no vienen fundamentadas, no.

María Patiño escribió que '¡De viernes'! le contactó para participar en el programa, negando así que hubiera ningún veto a colaboradores en Telecinco. ¿Cómo vive este tipo de polémicas? ¿Contarán con ella más adelante?

No conozco ese asunto porque no estoy en el día a día del programa. No sé muy bien si ha habido contacto o no. Las polémicas con respecto a los colaboradores y todo eso, pues tampoco las he abordado ni las he hablado con la dirección del programa.

'Salsa rosa'

¿Cómo se produce su salto a 'Salsa rosa', el gran programa del corazón con el que alcanzó popularidad?

'Salsa Rosa' es un cambio en mi vida muy interesante porque yo era periodista de investigación. Fue un salto necesario para pasar de unas informaciones y unos documentales, que te hacían ver la cara de la humanidad, a pasar a hacer entretenimiento divertido. Viví 'Salsa Rosa' con enorme alegría. Me divertí muchísimo.

¿Siente añoranza por aquellos grandes personajes del corazón que pasaban por el plató, como Maruja Díaz o Sara Montiel?

Los personajes famosos van cambiando a lo largo de los años, pero claro que sí. Ahora también hay personajes muy divertidos y que tienen buenas audiencias. Van en el camino de su tiempo y está bien que así sea. Cada época tiene su interés y sus características.

En 'Salsa Rosa' les tocó cubrir el incendio en la torre Windsor. ¿Cómo recuerda aquello?

Fue periodismo. Al final, cuando hay una noticia, la tienes que cubrir. En ese momento estábamos haciendo el programa, pero había una noticia que abordar. Teníamos las imágenes en directo de lo que estaba ocurriendo en el Windsor. Informamos hasta las 4 de la mañana. Estábamos preparados para hacer una noche en directo abordando un espectacular incendio.

Temas

Televisión

Telecinco