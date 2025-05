«Soy impulsiva pero luego me arrepiento de las cosas que hago»

J. Moreno Jueves, 18 de noviembre 2021, 00:11 Comenta Compartir

La historia de 'Yrreal', la nueva serie de Playz, comienza con la misteriosa desaparición de Natalia, la hermana de Elena, a la que da vida la actriz Veki Velilla, y la firme sospecha de que la joven fue asesinada. Por avatares del destino, Elena acaba coincidiendo con Lucía (Angy Fernández), una chica obsesionada con la venganza y con enfundarse en un traje de heroína de cómic. Sin embargo, pese a que la unión se prometía fructífera, en sus ansias por reclamar justicia la pareja va cometiendo un error tras otro hasta que las consecuencias de sus actos resultan imparables y acaban rompiendo todos los límites éticos y morales para encontrar a la desaparecida.

Así es la nueva ficción de la plataforma que RTVE dirige a la audiencia juvenil y que se encuentra disponible en RTVE Play, un thriller de acción con mucho humor negro en el que se combina imagen real con animación en 2D de la mano de Nuño Benito. La apuesta de la corporación pública, en colaboración con MoA Studio, tiene como director a Alberto Utrera y consta de seis capítulos que surgieron tras ser galardonado con el Premio de Desarrollo de Playz en Conecta Fiction, un evento que reúne a creadores y productores, donde se mezclan ideas y ganas de hacer nuevos proyectos para la pantalla.

Al frente de la misma, dos actrices jóvenes que se conocieron en este rodaje y pronto, aseguran, «encajaron muy bien». «Son personajes que se complementan porque tengo una energía impulsiva y ella tiene una parte más racional», explica Angy Fernández sobre Lucía. «Es la primera vez que hago de una protagonista tan diferente a mí. Yo soy impulsiva, pero luego me arrepiento muchísimo de las cosas que digo o hago. Lucía no», añade la actriz. «Son aparentemente antitéticas pero complementarias y suplementarias. Tienen energías muy opuestas pero con personalidades bastante similares de base», apunta, a su lado, la intérprete Veki Velilla.

'Yrreal' cuenta, además, con un toque visual innovador, que es «esa fusión entre la imagen real y animación con la que tanto Alberto Utrera y Nuño Benito llevan trabajando varios años», según explica la productora. La protagonista principal de estas escenas ha sido Angy, cuyo personaje muestra debilidad por el mundo del cómic. «Cuando había que grabar estos planos si había que tardar más, se tardaba, porque ver luego en un cómic cómo me imagino yo mis cosas y mis traumas es maravilloso», explica quien se dio a conocer en 'Factor X'.

Una heroína, revela la también cantante, que cambia un poco las tornas del mundillo, en el que a menudo son los héroes masculinos los que llevan la voz cantante y, dice, «siempre hay un hombre que lidera a mujeres». «Aquí son mujeres que se liberan a ellas mismas y no necesitan referentes masculinos que les guíen», enfatiza. Por su parte, Veki resalta que los personajes masculinos de la ficción «muestran una vulnerabilidad bastante importante, que es necesaria para sentirte identificada con un hombre». «Se hace cada vez más en la ficción -continúa- , y mezclar estas cosas que van al revés de lo que se ha acostumbrado a hacer durante muchos años, me parece un paso importante a nivel social».

Episodios de ansiedad

Uno de los aspectos que trata 'Yrreal' son los episodios de ansiedad que sufre una de las protagonistas algo que, defienden las dos actrices, se debe «normalizar y poder hablar de ello». «He tenido ansiedad y la canalizo con música, yendo a pasear y voy al psicólogo por norma general. Es una manera de llegar a gente que no se lo ha planteado», explica Veki sobre la importancia de que se aborde estos temas en la ficción.

«Yo lo conté abiertamente hace unos años por Instagram. Tenía la necesidad de contarlo a mis seguidores», se sincera Angy, que participó este año en una campaña de Unicef en la que relató su depresión. «Pero llegó un momento en el que sentía que, por haberlo contado, pensarían que sigo teniendo depresión y no me iban a llamar para trabajar. Yo he convivido con ella. Es algo latente que puede volver a suceder. Y lo he querido contar como algo normal», defiende.

Ella, reitera, sigue haciendo su vida y trabajando. «Y si algún día no puedo volver a trabajar, no pasa nada. Es como romperse la rodilla, pues me quedo en casa. Eso es normalizarlo», insiste. Precisamente, Angy grabó la serie documental 'No es depre, es depresión', donde pudo entrevistar a personas que habían sufrido esta enfermedad. «Es importante que cada vez más gente, como Dani Martín o Ángel Martín, lo hable. Estoy muy contenta con el progreso que estamos teniendo», concluye.