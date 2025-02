Silvia y Marc

Comenta Compartir

Lo reconozco: soy una de las personas que arqueó la ceja cuando 'La hora' de La 1 se transformó en septiembre del pasado año. Nunca ... entendí que el espacio, que con buen tino separaba la parte política del resto de la actualidad, decidiera a partir de esta nueva temporada entremezclar más a menudo los asuntos en función de las necesidades del día. Sí, el programa ganaba en dinamismo, pero uno a veces tenía la impresión de estar ante un batiburrillo de temas sin orden ni concierto. Tampoco me convencía esa suerte de bicefalia en las labores de conducción -antes Marc Sala se ocupaba de la parte política y Silvia Intxaurrondo del resto de la actualidad- y no porque ambos no desempeñen un buen papel sino porque, como ocurre en 'Más vale tarde', en ocasiones los egos salen a la luz y el foco se pierde.

Confieso que, para mis horarios, los cambios también me venían mal. No es lo mismo desayunar observando cómo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, abandona su atril para enfrentarse a un grupo de manifestantes que protestan durante su mitin en Badalona, que hacerlo ante un macabro suceso o los 'truquitos' para que este verano la factura del aire acondicionado no se nos vaya de las manos -el truquito, ya se lo digo yo, es no disponer de uno o evitar encenderlo en la medida de lo posible-. Pero cada vez estoy más convencido de que la apuesta ha sido la correcta. Entre Intxaurrondo y Sala se adivina una compenetración fantástica. Lo demuestran en la mesa de debate que conducen todos los días pero también en entrevistas como la que este lunes le hicieron a Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la presidencia del PP. Intxaurrondo estuvo dura pero muy certera en sus preguntas frente a un Feijóo no tan cómodo como de costumbre. Si a eso sumamos el excelente debate a siete que condujo Xabier Fortes, solo podemos pensar que RTVE está de enhorabuena.

