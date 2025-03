'La revuelta' que llega

Comenta Compartir

RTVE aprovechó este miércoles su presencia en el FesTVal de Vitoria para presentar una de sus grandes apuestas para esta temporada: 'La revuelta', el formato ... con el que David Broncano y los suyos darán el salto a la cadena pública tras el final de 'La resistencia' en Movistar Plus+ y que se pone en marcha este mismo lunes. Fiel a su estilo caótico y desenfadado, lo cierto es que la rueda de prensa no avanzó gran cosa de lo que podremos ver a partir del 9 de septiembre. Por no decir no dijeron ni el nombre del primer invitado. Pero sí quedó clara una cosa: el formato va a ser «muy parecido» al extinto 'La resistencia'.

«Alguna diferencia habrá, porque cambia el horario y la cadena, pero se traslada el formato original en un gran porcentaje porque nos parece que funcionaba increíble. Nuestra idea es que se parezca lo más posible y, eso sí, aprovechar los cambios para jugar con ellos y hacerlos más visibles», explicaba el cómico y presentador jiennense. Broncano, Castella y Grison explicaron que la grabación tendrá lugar en el mismo teatro de la Gran Vía en el que se producía 'La resistencia', confirmando además que el programa no será en directo, como se apuntó en un principio, sino que se grabará unas horas antes de su emisión, a las 21:40 horas. El objetivo, según apuntó Ricardo Castella, director del programa, es hacer el programa «más divertido» de esa franja horaria, el 'access prime time' que desde hace años domina Pablo Motos con 'El hormiguero'. Precisamente, Castella animó a Broncano a enviarle un mensaje a Motos. «Dile: 'Que gane el mejor'». «Le puedo desear suerte, pero sería una tontería porque es que van a ganar ellos», zanjó entre risas el presentador.

