Machismo o racismo

'La revuelta', el programa que ha revolucionado la parrilla de La 1, arrancaba su temporada con una nueva pregunta para todos los invitados. A ... las cuestiones acerca del dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes se sumaba otra: ¿eres más machista o racista? La pregunta, como bien se excusa Broncano cada vez que la hace, no está acusando al invitado de nada, sino que entiende que casi todos somos un poco las dos cosas y busca saber de qué pie cojeamos más.

Inicialmente, me pareció una pregunta ingeniosa, que obligaba al invitado a retratarse de alguna manera. Pero el otro día, durante una sobremesa de las que se alargan, una amiga me dijo aquello de: «Amigo, date cuenta». Señalaba que, aunque la intención de Broncano y compañía no fuera esa, la pregunta estaba haciendo flaco favor al feminismo, y daba un argumento que es difícil de rebatir: todo el mundo se va a agarrar a que es más machista y a que es difícil eliminar del todo esas trazas porque es la educación que ha recibido. Ya saben, no soy yo, es el sistema. Y al final, con todo esto, se consigue un efecto no deseado: normalizar aún más, si cabe, el machismo, como si fuera un mal menor asumidísimo por la sociedad.

Tenía más razón que una santa. A lo largo de los once programas, no ha habido una sola persona que se retrate como más racista que machista. La mayoría, claro, evita responder pero quien lo hace siempre señala al machismo como su mayor defecto, a excepción del propio Broncano, que en el programa de este miércoles y a la contrapregunta de la cantante mexicana Danna Paola se declaró más racista que machista. Y eso que 'La revuelta' tiene un tono marcadamente masculino, tal y como este jueves hizo constar la nueva defensora del espectador, Rosa María Molló, que les ha exigido más presencia femenina en el programa, ya que hasta el momento ha sido «prácticamente nula».

A veces convendría pensar algo más las cosas. Y eso también vale para mí.