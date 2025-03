Miren que me gustó, y mucho, 'Competencia oficial', la película que Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenaron hace ya un par de años, que colocaba ... a Penélope Cruz en el rol de una extravagante directora de cine, a cargo de una producción protagonizada por dos grandes estrellas de la interpretación, una de ellas procedentes del mundo del 'blockbuster' y el taquillazo, a la que daba vida Antonio Banderas, y la otra del cine más independiente y el teatro, encarnada por el argentino Oscar Martínez. Los tres estaban brillantes defendiendo un guion fantástico, lleno de un humor ácido que se reía a mandíbula batiente de la industria y de quienes la conforman.

Y, sin embargo, aún no me había dejado caer por 'El encargado', la serie que ambos estrenaron el pasado año en Star y que en España podemos ver a través de Disney+. Animado por la estupenda 'Nada', me metí de lleno en esta fantasía acerca de Eliseo, un hombre que lleva tres décadas trabajando como portero en un inmueble de corte brutalista en Buenos Aires y que vive en una pequeña vivienda situada en la azotea del edificio.

La ficción no deja lugar a dudas y desde el primer minuto retrata a Eliseo, interpretado por el genial Guillermo Francella, como un tipo oscuro, con una doble cara –luce una eterna sonrisa para los vecinos que torna en seriedad cuando estos salen de plano–, maquinador y todo un jeta, que no tiene escrúpulos a la hora de hacer uso de las viviendas de los demás. Pero las cosas se tuercen cuando el presidente de la junta de vecinos, el abogado Matías Zambrano (Gabriel Goity), pone en marcha un plan para construir una piscina en la azotea y acabar con su puesto. Les aseguro que la soterrada pugna entre ambos es una de las cosas más divertidas que he visto en los últimos años.