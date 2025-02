Los Iglesias son 'Her-manos a la obra': «Nuestra madre ha quedado satisfecha»

J. Moreno Lunes, 6 de mayo 2024, 00:02 Comenta Compartir

Más de veinte años lleva Chábeli Iglesias dedicándose a la decoración de interiores, pero ahora dará un paso más en su cometido laboral junto a su hermano Julio José en un nuevo formato para TVE en el que dejan el papel couché para ponerse manos a la obra. Lo harán juntos en un original proyecto que se ha rodado entre Miami y Madrid, donde se atreverán a reformar la casa de ochos personajes populares, entre los que se encuentra su madre, Isabel Preysler: y además compartirán confidencias y algún que otro momento de humor en un espacio que abrirá la intimidad del hogar de los famosos al gran público.

'Los Iglesias. Her-manos a la obra', nombre de este programa producido por TVE en colaboración con Beta Entertainment Spain, cuyo estreno se producirá en próximas semanas en La 1, supone además el regreso parcial de Chábeli a nuestro país y a la pequeña pantalla, de la que se encontraba alejada tras convertirse en un rostro habitual en la década de los 90. «Esto ha sido una segunda oportunidad en la vida. Hace 21 años empecé en la televisión. Me encantó pero era demasiado joven para el puesto que me habían dado», reflexiona. Sobre la experiencia de trabajar junto a su hermano, admite que ha sido especial: «Hemos trabajado juntos y relajados. Todo se ha grabado en dos meses, pero ha sido especial porque nos hemos reído mucho. Hemos hecho lo que nos gusta».

Chábeli es la encargada de diseñar el proyecto de reformar y ponerlo en marcha junto a Julio José, en una faceta de «manitas» desconocida para los espectadores. «De pequeño mi madre me decía que quería ser 'arreglador' porque siempre estaba inventando cosas », explica el socialité. «Se me empezó a dar bien. Empecé a desmontar coches y a montarlos yo mismo (...) No quiero chulear, pero es que soy bueno en todo, hasta en la jardinería. Sistema de riego, poner luces... tengo buena visión», bromea.

Tras compartir experiencia con su otra hermana Ana Boyer en las cocinas de 'Bake Off', de quien dice que es «como un robot y muy estudiosa», admite que el mundo de las reformas le gusta más que el de los fogones. «Este programa es diferente porque las reformas me apasionan y hacerlo con Chábeli ha sido divertido», comenta, mientras que la otra protagonista de la nueva apuesta de TVE no ha cerrado la puerta a sumarse en algún momento de su vida a 'MasterChef Celebrity'. «No me lo he planteado pero soy la que mejor cocina de las tres. No se puede descartar nada», apunta la hija primogénita de Julio José Iglesias e Isabel Preysler.

Reformar para mamá

Los conocidos hermanos serán los encargados de llevar a cabo las reformas para diferentes amigos y 'celebrities'. «El cliente manda. Te tienes que ajustar como decoradora», señala Chábeli. Bajo las manos de los Iglesias pasarán los casas de Arancha Sánchez Vicario; Gloria y Emilio Estefan; Fonsi; Beatriz Luengo y Yotuel, Ana Obregón, Norma Duval y Omar Montes.

Sin embargo, una de las entregas tendrá una invitada muy especial, Isabel Preysler, cuyos hijos se atreverán a meter mano en la casa de la reina de corazones. «Ha quedado satisfecha», revela Chábeli, quien asegura además que ha estado más nerviosa trabajando para su madre que para otras personas. «Salió muy bien y quedó todo precioso. Ella es muy exigente pero estoy contenta», asegura. Preguntada por cómo se ha tomado su padre Julio Iglesias este programa, cuenta que «está contentísimo» de que los dos hermanos hagan un programa juntos en la pequeña pantalla: «Sabe que lo hacemos bien y está encantado».

Desde TVE, la directora de Originales, Ana Bordas, destaca que es un formato que «transmite buenas vibraciones». «Es cálido, alegre y tiene humor», resalta la directiva, quien apunta su sorpresa ante la naturalidad de los dos hermanos ante la cámara. «Este proyecto nos pareció una idea muy divertida. Hablamos de decoración, pero el hecho de que haya famosos y hablen de sus cosas, creo que es muy cálido y se les ve muy naturales», defiende. Para el CEO de la productora Beta Entertainment Spain, Javier Pérez Silva, el formato es «cien por cien español». «En estos tiempos que hay mucho 'true crime', esto es una 'true comedy'», zanja.