«Me identifico con Son Goku; cuando me cabreo me salen superpoderes»

Josef Ajram, empresario y 'trader'

Entre sus aficiones están los viajes, los deportes y la Bolsa. Y a esto último es a lo que se dedica, como 'trader' en los parqués de Barcelona y Madrid. Relacionadas con la superación y el espíritu deportivo, ha escrito obras como 'El pequeño libro de la superación personal', 'No sé dónde está el límite pero sí sé dónde no está' o 'Bolsa para dummies'. Además, Josef Ajram, de padre sirio y madre española, ha participado en campeonatos de triatlón, ciclismo y maratones, ofrece conferencias y lo hemos visto en varios espacios de televisión hablando sobre sus conocimientos deportivos y bursátiles. Lo citamos en esta sala de interrogatorios para que nos desvele sus gustos y sus fobias en materia seriéfila.

-Se le acusa de serieadicto. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

-Totalmente cierto. Me cuesta seleccionar, pero a la que empiezo ya no puedo parar.

-Retrocedamos a su infancia para conocer los orígenes de esta adicción. ¿Qué serie no podía dejar de ver de niño?

-'Oliver y Benji'. ¿Quién no quiso ser Oliver?

-¿En cuál de los míticos personajes de 'El Equipo A' se veía más reflejado?

-En Hannibal Smith; era pura estrategia.

-¿Y con qué dibujo animado todavía se siente identificado?

-Con Son Goku; cuando me cabreo me salen superpoderes.

-Eso no lo sabía de usted, pero sí que le definen como una persona obsesiva. ¿También lo es viendo series?

-Sí, soy un maldito obsesivo para todo.

-¿Y cuál ha sido su último atracón compulsivo?

-Estoy devorando algo pendiente: 'Homeland'. En breve entro en la quinta temporada. Me está

gustando, aunque la cuarta ha aflojado intensidad.

-Dígame el título al que ha estado más enganchado.

-A 'La casa de papel'... Ha sido la única que he dosificado para que me durara lo máximo posible.

-¿Y alguno que le hubieran recomendado mucho y luego no le terminase de convencer?

-'Stranger Things'.

-¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la realidad?

-Si sucediera todo como en la realidad no miraríamos series. Nos gusta ver cosas increíbles e impredecibles.

-Por cierto, ¿hay alguna producción televisiva que describa de manera fidedigna el mundo bursátil?

-Todos los que me conocen me dicen que 'Billions', pero le confieso que no la he visto.

-Indaguemos entonces en alguna que sí haya seguido. Seleccione su hombre o mujer de negocios televisivo favorito.

-Marty Byrde, de 'Ozark'. ¿Puede alguien llegar a tener más talento en lo suyo que él?

«No he visto 'Juego de tronos'»

-Supongamos que los criterios en Wall Street cambian y se interesan de repente por los valores catódicos. Si tuviese que invertir en acciones de una serie, ¿cuál sería?

-Por 'La casa de papel 3'... La expectación es tan alta que arrasará en audiencia, veremos si en crítica también.

-¿Se ve haciendo un cameo? ¿Dónde sería?

-En 'Manhunt: Unabomber'. Si hubiera una segunda parte, claro. El malo racional de la primera temporada me alucinó.

-¿De qué personaje podría enamorarse?

-De Tokio. ¿Hace falta decir por qué?

-Creo que no. Ha quedado clara su predilección por la serie de Antena 3 sobre el robo en la Fábrica de la Moneda. Ahora imagine que graban una sobre su propia vida. ¿A qué género pertenecería?

-Pura acción y adrenalina.

-¿Tiene alguna preferencia respecto al actor que podría interpretarlo?

-Me encantaría que fuera Miguel Ángel Silvestre.

-Suponga que puede meterse en la cabina que usa el 'Doctor Who' para trasladarse. ¿A qué época o momento histórico le gustaría viajar?

-Con los romanos, y vivir esa era de descontrol.

-¿Algún título cómico favorito?

-'Aquí no hay quien viva'. Me pareció bestia en su momento.

-No puedo terminar sin preguntarle por el final de 'Juego de tronos' y su familia favorita del universo de Poniente.

-Pues no la he visto, y no sé el motivo...

-Bueno, algún desenlace decepcionante tendrá...

-No suele decepcionarme nada, porque no espero nunca un gran final. Cualquier final es malo.

'Ozark'. Un asesor financiero esconde su verdadero trabajo: blanquea el dinero de uno de los cárteles de droga más importantes de México.

'La casa de papel'. Una banda de ladrones planea cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda.

'Manhunt Unambomber'.Basada en la historia del matemático y terrorista Theodore Kaczynski (Paul Bettany), apodado 'Unabomber', que envió por carta dieciséis bombas a diferentes objetivos.

'Billions'. Un influyente fiscal de Nueva York investiga un caso de uso de información privilegiada vinculado a un multimillonario.