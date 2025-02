«Muchos hombres me decían que no tenía ni idea de bricolaje»

J. Moreno Madrid Jueves, 26 de octubre 2023, 00:31

Demostrar que es posible cambiar por completo el aspecto de tu casa sin necesidad de realizar obras. Este es el objetivo de la palentina Carol Botín, una creadora de contenidos con más de 100.000 seguidores en Instagram, que apuesta por el bricolaje creativo para cambiar la decoración en un tiempo récord. Tras su éxito en redes sociales, estrenó 'Reforma sin obra' en Canal Decasa, un programa que está disponible bajo demanda en AMC SELEKT, en los principales operadores televisivos del país.

-¿Cómo se adentra en el mundo del bricolaje y la decoración?

-Realmente nunca estuvo en mis planes. Empecé con el bricolaje por pura necesidad vital. En casa siempre tenía que recurrir a alguien externo. Mi madre estaba sola, era viuda, y también tenía que recurrir a alguien. Al final, pues decía que lo iba a hacer yo. Cuando me compré mi primera vivienda pasó igual, porque mi marido no se dedicaba al bricolaje. Entonces, decidí aprender. Vi que me empezaban a salir cositas muy interesantes y lo comencé a combinar con mi pasión con la decoración.

-¿Fue autodidacta?

-Totalmente autodidacta. Iba probando con tutoriales en YouTube y aprendiendo. Tengo una amiga que es bastante intrépida con estas cosas y con ella me telefoneo para consultas de bricolaje o decoración. Yo pensaba que esto no era difícil. Al principio te ofuscas y frustras, pero te das cuenta de que todo el mundo lo puede hacer.

-¿Cuándo empieza a notar que sus contenidos gustan a la gente en las redes sociales?

-Empecé a compartir contenidos a través de un blog. Yo tenía una tienda 'online', con ropa de niño, y también hablaba de otras cosas, como manualidades. Cerré la tienda y continué con el blog. Colgaba cosas en Instagram de bricolaje, a la gente le empezó a gustar y surgieron colaboraciones con marcas. Creo que llamó la atención que fuera una mujer, porque no era lo típico en 2010. Vi que era una manera de trabajar y de enseñar mi proyecto a otras personas.

-¿La pandemia incrementó el interés por el bricolaje y la decoración?

-En la pandemia se notó mucho más. Es cuando más he trabajado. El bricolaje entretiene mucho. Mucha gente se dio cuenta de que era importante tener una casa en la que estuvieras cómodo. Era algo que yo llevaba años defendiendo. Puedes mejorarla con poco dinero y sin tener grandes conocimientos.

«No solo son beneficios estéticos...»

-A veces nos da pereza, ¿pero qué beneficio tiene el bricolaje para el bienestar del ser humano?

-No solo son los beneficios estéticos, que también están muy bien porque a nadie le amarga un dulce, sino también a nivel físico. Por ejemplo, necesito un puff porque debo estirar las piernas y no lo tengo, pues me lo hago. Es hacer algo ajustado a lo que necesitas. Porque no es solo el bricolaje que estamos acostumbrados a ver entre hombretones, sino también hacer uno que sea más creativo, que nos sirva en casa y que sea útil.

-Todos hemos escuchado alguna vez que la decoración es para la mujer y el bricolaje para hombres. ¿Sigue persistiendo ese rol de género?

-Afortunadamente las cosas han ido cambiando poco a poco, pero somos personas de tópicos y mentalidades arraigadas. No se pensaba que una mujer podría hacer bricolaje. ¿Qué tiene de especial que lo pueda hacer un hombre y no una mujer? Se puede hacer perfectamente, al igual que un hombre puede decorar de maravilla. Era el tópico. También me he encontrado en redes sociales críticas por hacer bricolaje por parte de hombres. Me decían que no tenía ni idea de lo que hacía.

-En esta ola de popularidad, aparece una cadena de televisión para ofrecerle hacer un programa. ¿Qué pensó?

-Fue una maravilla pensar que alguien apuesta por tu trabajo. ¿Quién me lo iba a decir? Es una oportunidad de enseñarle a la gente cómo pueden mejorar su casa. Al final, hago el programa desde Palencia, en mi zona de confort. Desde una ciudad pequeñita también se pueden hacer cosas así.

-Parece que los españoles cada vez le dedicamos más tiempo a la decoración, aunque otros países nos llevan la delantera. ¿Somos una 'rara avis' comparados con nuestros vecinos?

-Creo que sí, porque en España estaba muy arraigado que, tras casarte, te regalaban el típico mueble que era muy bueno y se quedaba toda la vida. No evolucionaba la decoración. Sin embargo, en Europa, especialmente en países nórdicos, se ha visto de otra manera, porque tienen la cultura de hacerlo ellos mismos, desde su propio garaje. Poco a poco está cambiando esta mentalidad en nuestro país.