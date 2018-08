La histórica temporada del City, en Amazon El Manchester City. FÚTBOL. Viernes, 17 agosto 2018, 09:16

Tras el estreno de 'Six Dreams', ambientado en la Liga española, Amazon lanza hoy 'All or Nothing: Manchester City', una nueva docuserie centrada en la temporada pasada del equipo inglés entrenado por Pep Guardiola. Compuesta por ocho capítulos, la producción estará disponible para los usuarios de Amazon Prime Video, que podrán disfrutar de imágenes inéditas de una campaña insólita, en la que el conjunto de Manchester batió el récord de puntos de la Premier League, con la narración de Sir Ben Kingsley.