Mònica López, presentadora: «Hay que hablar del cambio climático de una forma sexi»

Acostumbrados a que nos contara qué tiempo va a hacer en los próximos días, la meteoróloga Mònica López (La Seu d'Urgell, Lleida, 48 años) ... se pone al frente de 'Ahora o nunca', un nuevo magacín diario que se estrena este mediodía (14:15 horas) en La 1. La apuesta de la cadena pública pretende recorrer las riquezas gastronómicas y culturales de nuestro país, además de animar al espectador a disfrutar de su entorno más próximo. El formato también contará con conexiones en directo y un equipo de reporteros famosos, entre los que destacan José Corbacho, David Bustamante, María Zurita, Judith Mascó o Pablo Chiapella.

–El título del programa parece un poco tremendista.

–No es tremendista; es el 'Ahora o nunca' para disfrutar, de invitar a la acción. A mí me cuesta ir a la montaña a andar. Me da pereza, porque soy muy casera. Y hay que salir de casa, a vivir. Queremos invitar al espectador a que se mueva, que vaya a las fiestas de un pueblo, a conocer su patrimonio cultural. Invitar a disfrutar, porque si no lo hacemos, vamos a perder la oportunidad. Y hagámoslo ya.

–¿Qué ha aprendido a disfrutar en este programa?

–Llevamos trabajando un mes, centrados en la primera semana, y no veas la cantidad de cosas que ya he descubierto. Desde el café de Cartagena hasta la catedral de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), la única con animales en el retablo; o el cómo se hizo la leche condensada. Vamos hacer un programa muy interesante, con curiosidades.

–¿Cómo va a introducir la ciencia en este espacio?

–Todo lo que puedas pensar tiene ciencia. La física explica todo. De cualquier temática que te puedas imaginar, la ciencia está detrás. Mi obsesión es que todo esté ligado con lo que contamos. Si vamos al café de Cartagena, yo voy a contar cómo se hace la leche condensada para el café bombón, por ejemplo. Es muy fácil poner la ciencia en cualquier cosa. El saber genera placer, pero muchas veces nos la cuentan difícil, con un lenguaje complicado. Se trata de comunicarla de una manera diferente y atractiva. Yo, que me he dedicado a la información meteorológica, siempre utilizaba una frase muy extraña: hay que hablar del cambio climático de una forma sexi para que el conocimiento de la ciencia sea interesante para el espectador.

–¿Qué pensó cuando le ofrecieron este formato después de regresar a 'El Tiempo'?

–Yo dije: '¿en serio?' (Risas). Desde que dejé 'La hora de La 1', me rompí la rodilla y me operaron dos veces. Estuve de baja ocho meses. Estaba en casa con la 'pata' tiesa. Volví a 'El Tiempo', me acostumbré al horario, adopté un perro y me dijeron que ahora íbamos a hacer una cosa distinta. Me gustan los retos, me encanta trabajar. Disfruto hacer televisión, así que dije que sí.

–Y se enfrenta a una dura competencia: 'La ruleta de la suerte' y 'Ya es mediodía'.

–Nosotros sólo podemos subir. No me fijo mucho en la audiencia. Confio mucho en el programa. Insisto en que es una franja muy bonita, en la que estás haciendo la comida, terminas de teletrabajar o acabas de comer con la familia y los niños se quieren poner la Tablet un rato. Pues ahora se ponen La 1 (risas). Es un horario complicado por la competencia, pero tenemos una oferta diferente al resto de canales.

–Le acusaron en 'La hora de La 1' de no tener experiencia en la información política. Ahora vuelve a la divulgación. ¿Es regresar a su zona de confort?

–Es donde me quiere TVE. 'La hora de La 1' fue una experiencia espectacular. Me lo pasé súper bien. Trabajamos más horas que un reloj. Aprendí muchísimo y no cambiaría esa etapa de mi vida. Volví a 'El tiempo', que es lo mío. Yo soy física y este nuevo programa me encanta. Lo que me da la comodidad es el tono; el contar cosas amables. En 'La hora' estaban la política y los sucesos, que es una parte en la que he llorado porque es durísima de tratar. Eso es mucho más jodido que todo lo que publicáis los medios. A nivel anímico, fue una época dura. Como canta Alaska, no quiero más dramas en mi vida, sólo comedias entretenidas. No volvería a hacer política ni sucesos.

–También le criticaron en 'La hora' por no ser neutral y tener un sesgo hacia la izquierda. ¿Cómo cree que la audiencia puede responder ahora a su nuevo programa?

–¿Crees que el patrimonio, la naturaleza o las tradiciones tienen colores políticos? Ninguno. Es como en 'El tiempo', que no tiene fronteras ni colores. La gente me reconoce y me quiere, al menos esa es mi percepción, porque he entrado todos los días en su casa a contarle el parte meteorológico.