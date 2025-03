Su trayectoria profesional estuvo ligada fundamentalmente a la información deportiva, pero en junio aceptó el reto de incorporarse al magacine de las tardes de Antena ... 3. La periodista Rebeca Haro (Ibiza, 36 años) sustituye a Sonsoles Ónega durante sus vacaciones de verano (de lunes a viernes, a las 18:00 horas), en un momento de máxima actualidad con el caso de Daniel Sancho o el polémico beso no consentido del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso entre los principales temas del día.

–Llegó al programa en junio y enseguida pasó al plató para sustituir a Sonsoles Ónega en sus vacaciones. ¿Cómo está viviendo la experiencia?

–Con mucha ilusión y responsabilidad, porque al final estás presentando un programa que lleva el nombre de Sonsoles Ónega. Es un orgullo, un privilegio y una oportunidad también muy buena para mí. Entré en el mes de junio para sustituir a Sonsoles y también con la idea de seguir en el programa de apoyo para todo lo que me requieran.

–¿Se esperaba un verano con tanta actualidad?

–No pensaba que iba a venir tan cargado en ese sentido. En mi cabeza tenía la idea de que en el verano sería un programa más fresco o ligero, con los temas típicos de agosto. Pero claro, surgió el caso de Daniel Sancho y cambió todo. Nunca esperas que vaya a pasar algo tan terrible. Me gustaría hablar de otras cosas más amables que de los casos Sancho y Rubiales.

–¿Le ha dado Sonsoles algún consejo?

–He podido hablar con ella varias veces, porque también hemos estado compartiendo redacción, claro. Me escribió deseándome suerte el día antes de mi debut. Me recomendó que, sobre todo, hiciese mío el programa y lo disfrutara. Eso me ha ayudado mucho, porque a veces la responsabilidad que tienes entre manos te sobrepasa y estás tensa. Se nos olvida que estamos haciendo lo que más nos gusta y que hay que disfrutarlo también para trasmitírselo a los espectadores.

–Es un programa variado, con entretenimiento, actualidad y divulgación. ¿Qué parte disfruta más?

–Es verdad que en las dos horas que dura estás a todo. Disfruto el programa entero. La parte informativa mucho más a nivel profesional pero también, por ejemplo, la nutrición, porque soy una apasionada de este tema. Me encanta. Tengo 50.000 libros en casa (risas). Además, nunca he sido una experta en la crónica social, pero lo estoy disfrutando un montón, principalmente por mis compañeros, que son encantadores. Es un rato entretenido, de charla entre amigos.

–Sus inicios en el periodismo fueron en el deporte. ¿Cómo empezó en esa sección. Se sentía cómoda?

–Sí. Me gustaba hacer información deportiva, porque mi hermano siempre jugó al fútbol y desde pequeñita me interesaba. Busqué prácticas en deportes, entré ahí y hasta ahora. Pero en este momento de mi vida me apetecía mucho salir de deportes y probar otras cosas. El cuerpo me pide hablar de otro tipo de información, probar también en otros campos. Por eso, presentar 'Y ahora verano' es un honor, como lo es estar con Sonsoles.

–Con más responsabilidad a sus espaldas. ¿Mucha presión con el dato diario de las audiencias?

–Las audiencias están ahí y es imposible ignorarlas. En verano son bastante variables porque la gente está de vacaciones, pero hay que seguir pendientes de lo que nos demanda nuestro público. Y también estar tranquilos con el trabajo que haces. La intención es que sea un buen programa, dar la información contrastada y lo más veraz, además de tratar todos los temas con el máximo respeto y de hacerlo también entretenido. Luego si encima la audiencia responde, pues ya es todo perfecto.

–La próxima temporada, el programa compite con la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco y Jordi González, a TVE. La competencia va a ser dura. ¿Hay audiencia para todos?

–Es un halago que el resto de la competencia se refuerce ante un magacine, el de Sonsoles Ónega, que ha funcionado y lleva ya un año en emisión. La verdad es que creo que vamos a tener unos meses, y una temporada en general, bastantes entretenidos. Al final la competencia te obliga a ser mejor. Creo que eso puede ser bueno para todos. Quedan todavía muchas cosas por definir y cada uno intentará a su manera mejorar y ofrecer lo mejor. Pero yo creo que eso también motiva, porque te obliga a estar continuamente al pie del cañón. En 'Y ahora Sonsoles' seguramente habrá novedades. Estamos con toda la ilusión del mundo para afrontar una temporada en la que el programa va a dar un paso más. Siempre ofrece lo mejor a nuestros espectadores independientemente de quién haya en la competencia.