«Me gustan todos los finales que proponen los creadores, hasta el de 'Los Serrano'» El guionista y escritor Manuel Ríos San Martín. :: R.C. No consiguió ver 'The Wire'. La vocación como guionista se la despertaron series como 'Rosseane' y 'Urgencias'. No volvería a reunir a los 'Compañeros': «Hay que pasar página» MIKEL LABASTIDA Domingo, 23 junio 2019, 09:50

«Lo más complicado que he hecho en mi vida es hacer creíble al Fary como flamante padre de familia»

Lo conocemos como guionista de series de éxito como 'Compañeros', 'Mis adorables vecinos', 'Rescatando a Sara' o 'Sin identidad'. Ahora prepara un 'biopic' sobre Joaquín Sabina. Debutó en la literatura con la novela 'Círculos'. Acaba de publicar con Planeta 'La huella del mal', que parte cuando, durante una visita escolar a la excavación arqueológica de Atapuerca, un chico descubre el cuerpo de una chica muerta. Dos policías toman las riendas de la investigación de este crimen, muy similar a otro ocurrido seis años antes. Manuel Ríos San Martín (Madrid, 53 años) pasa por esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara, culpable o inocente?

-Me estoy quitando, lo juro. El otro día puse un tuit que decía algo así: «Hay tantas series que ver que he cogido un libro».

- Cuénteme qué título le despertó la vocación de guionista.

- La primera época de 'Roseanne' en los años 90 por cómo mezclaba las tramas de comedia con un tinte de drama, y 'Aquellos maravillosos años', por la melancolía que generaba. Y la serie que me confirmó en mi elección fue 'Urgencias': ritmo, emociones a flor de piel y una realización maravillosa.

- ¿Y hay algún personaje que a usted le hubiera gustado crear?

- El doctor House. ¡Qué bien me lo habría pasado! (Y ahora estaría forrado).

- Vamos a ponerle en apuros, ¿qué serie de las consideradas 'imprescindibles' se le atragantó?

- No he conseguido ver 'The Wire'.

Acabo de perder varios amigos... Como no he conseguido ver más de tres capítulos tampoco me atrevo a juzgarla.

- ¿Su último atracón?

- Acabo de terminar 'Chernobyl'. Me ha gustado mucho, aunque le sobre el discurso final sobre la verdad y la mentira. Se entendía perfectamente sin ser tan explícito. El mensaje del guionista no debería ser tan evidente.

- Puestos a criticar, ¿qué giro de guion de cualquier serie le costó más entender?

- Cuando empezaron a intentar explicar lo que había sucedido en 'Flashforward'. Qué pena, con lo bien que había arrancado. Este tipo de conceptos funcionan genial en el arranque, pero luego.

- ¿Alguna otra espinita seriéfila que podamos remediar?

- Me conformaría con poder resucitar al Dr. Green ('Urgencias'). Mi mujer no ha podido volver a escuchar la canción con la que moría. ('Somewhere over the rainbow' en versión de Israel 'IZ' Kamakawiwo'ole). La vuelvo a poner y lloro.

- Acaba de publicar 'La huella del mal', ¿se la imagina como serie?

- 'La huella del mal' funcionaría muy bien como serie, pero habría que cambiar alguna subtrama, meterle algo más de acción y variar un poco la estructura. No me atrevo a dar nombres de actores para protagonizarla, que luego alguno se me enfada. Pero Miguel Rellán tendría un papelito seguro.

- Tomamos nota. La pareja de investigadores que protagoniza el libro guarda un pasado secreto, ¿tuvo algún referente audiovisual previo para ellos?

- Tienen algo que ver con los personajes de 'Soy el Solitario', una miniserie que hice hace años. De hecho, se llaman igual: Silvia y Daniel. Siempre me apeteció dar continuidad a esa pareja.

- ¿Qué le parece la visión que suelen dar las series de los escritores?

- Mi vida es prácticamente igual que la de Hank Moody en 'Californication': drogas, chicas, fiestas, deportivos. (Las risas se escuchan desde Los Ángeles).

- Sueñe con hacer un cameo.

- Por mi físico cualquier personaje de los gladiadores de 'Spartacus'. ¿Por qué te ríes tú ahora?

- Perdón... Cambio de tema. ¿Qué serie le regalaría al presidente Pedro Sánchez?

- Pongámonos serios. A cualquier político (no solo a Pedro) le regalaría 'El ala oeste de la casa Blanca'. Pero creo que sería inútil. Todos dirían que les encanta y pensarían que ellos mismos son así. En fin.

- ¿Qué veía de pequeño?

-' Yo Claudio'. Soy raro, lo sé. Me fascinaba porque era para mayores, había ambición, traiciones, peligro constante de muerte, sexo. Y grandes actores.

- Volviendo la vista atrás, ¿para cuándo un reencuentro de los alumnos de 'Compañeros'?

- Los de 'Compañeros' ya se reencuentran mucho, cada vez que Eva Santolaria viene a Madrid. Pero de ahí a grabarlo y hacer una serie, no sé. Hay que pasar página.

- Por cierto, ¿qué tenían que envidiar los estudiantes de Beverly Hills a los del colegio Azcona?

- Los del Azcona se querían de verdad y siempre se daban una segunda oportunidad.

- ¿De qué personaje está más satisfecho por sacarlo adelante?

- Creo que lo más complicado que he hecho en mi vida es hacer creíble al Fary como flamante padre de familia en 'Menudo es mi padre'. Pero estoy más orgulloso, por ejemplo, del personaje que interpretaba Verónica Sánchez en 'Sin identidad'. Un personaje adulto, complejo, con contradicciones.

- ¿Qué le pareció el final de 'Juego de Tronos'?

- A mí me gustan los finales que proponen los creadores, son sus series y hacen con ellas lo que quieren. Hasta el final de 'Los Serrano' me hizo gracia. En serio.

- ¿Ningún final le decepcionó?

- Cuando cerraron 'Compañeros'. Creo que podíamos haber hecho una temporada más muy interesante. A la serie le quedaba recorrido. Claro que, por otra parte, fue un descanso tras 4 años y medio.