Guía de Nochebuena en televisión: música, humor y mucha recopilación

La televisión generalista también apuesta por la tradición en Nochebuena. Las cadenas ofrecen una programación especial similar a la de años anteriores en la que no faltará música, humor y tampoco las habituales recopilaciones de los mejores momentos del 2021.

TVE: música para la noche más familiar

Tras el mensaje del Rey Felipe VI, La 1 estrena una nueva edición de 'Telepasión', cuya trama principal girara sobre un avión pilotado por Ana García Obregón y Boris Izaguirre. Participarán más de 70 rostros conocidos de RTVE, como el jurado de 'MasterChef', Anne Igartiburu, Alaska o Jordi Hurtado, quienes interpretarán desde clásicos navideños como 'All I want for Christmas is you' a éxitos pasados como 'Háblame de ti' o 'Contigo aprendí'. A las 22:20 horas, Ana Torroja protagoniza su propio especial musical en el que realizará un homenaje a Mecano junto a otros artistas como Malú, Pablo López o Raphael. Después (23:40 horas), TVE dedicará un programa a la cantante Aitana que contará con las colaboraciones de Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, David Bisbal, Pablo Alborán, Vanesa Martín, ZZoilo o Dani Martín. Finalmente, 'Viaje al centro de la tele' rematará la Nochebuena con un especial karaoke titulado 'Una noche superlatina'.

La 2: clásicos del humor

Antes del discurso del monarca, a las 20:00 horas, La 2 ofrecerá el concierto 'Música en Navidad' desde el Palacio Real y, desde las 22:00 horas, 'Cómo nos reímos' emitirá una edición especial titulada 'Humorpedia', con los chistes, sketches, doblajes, parodias y gags más divertidos del Fondo Documental de RTVE. El programa recuperará alguno de los mejores momentos del humor protagonizados por Eugenio, Chiquito de la Calzada, Tricicle, Cruz y Raya, Los Morancos, Martes y Trece, Gila y muchos más.

Antena 3: los mejores momentos del año

La programación del 24 de diciembre arranca en Antena 3 al mediodía (14:00 horas) con el especial navideño de 'La ruleta de la suerte' y el regreso de tres concursantes. Un poco antes de su horario habitual, a las 19:00 horas, 'Pasapalabra' se viste de gala con una entrega conducida por Roberto Leal en la que participarán Cristina Pedroche, Josema Yuste, Luis Merlo y Alaska. En el 'rosco' se enfrentarán dos concursantes muy queridos por el público: Luis de Lama y Marco Antonio, que jugarán por un premio de 100.000 euros. En 'prime time', la de Atresmedia apuesta un año más por 'Lo mejor de cada casa' (21:15 horas), un recopilatorio en el que intervendrán los presentadores de la cadena, y cerrará 'Nochebuena con Tu cara me suena', con las mejores actuaciones de las diez ediciones del programa.

Cuatro: cine para la familia

La cadena de Mediaset apuesta por cine familiar para el 24 de diciembre. En la tarde, Cuatro levanta su programación habitual para ofrecer las películas 'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto' (15:30 horas) y 'Spiderman 2' (18:15 horas). Por la noche, habrá triple sesión de cine: 'El viaje de Arlo' (21:30 horas), 'Ice Age: El gran cataclismo' (23:05 horas) y la cinta 'Navidades, ¿bien o en familia?' (00:50 horas).

Telecinco: gala musical con Joaquín Prat y Lara Álvarez

Los presentadores Lara Álvarez y Joaquín Prat conducirán la gala musical 'Viva la fiesta', en la que habrá un 'mashup' de ambos profesionales cantando y bailando villancicos populares a ritmo de hits del momento de Rosalía, Rauw Alejandro, Camila Cabello o Dua Lipa. Será la primera actuación de una velada que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales como Gloria Trevi, Omar Montes, Ana Mena, Bertín Osborne, James Blunt, Ruth Lorenzo, Los Diablos, Edurne, Fangoria, Sergio Dalma, Azúcar Moreno o el imitador Josep Ferré. Por la tarde, 'Sálvame' no descansa con una entrega especial en la que Carlota Corredera y seis colaboradores del espacio encarnarán a Liza Minelli, Julie Andrews, Raffaella Carrà y Concha Velasco, entre otros, con actuaciones que serán valoradas por un jurado formado por el cantautor y productor musical Alejandro Abad, la cantante Soraya Arnelas y una particular versión de Risto Mejide, interpretada por Josep Ferré.

La Sexta

En la tarde del 24 de diciembre, 'Zapeando' celebrará la Nochebuena con su ya tradicional entrega de regalos del amigo invisible. Además, Gipsy Chef traerá un menú de urgencia con sus sencillas recetas por si se quema el pavo a última hora y Valeria Ros mostrará los mejores regalos que se pueden hacer esta Navidad. Por la noche, se emitirá 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación'.

Otras propuestas: Trece, Dmax

TRECE ofrecerá por la tarde (19:30 horas) la Santa Misa de Nochebuena y, tras el mensaje del Rey, el discurso navideño del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Así, la cadena temática DMAX emitirá un maratón de episodios 'El Mago Pop: 48 horas con' a partir de las 21:00 horas, que contará con invitados ilustres como Jordi Cruz, Ricky Rubio, David Broncano o Chenoa, entre otros.

