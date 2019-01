TVE ya graba 'La Paisana'

Tras una primera temporada con Pablo Chiapella como protagonista, Eva Hache se convierte en la 'paisana' de La 1. TVE ya está grabando las nuevas entregas del formato 'El paisano', en femenino en este caso, adaptación de 'Comedy on the edge' de Dinamarca, que recorre la geografía española para conocer sus pueblos, gentes e historias. La cómica es la encargada de descubrir las distintas localidades con su coche naranja y su micrófono. Y, como es habitual, hará un monólogo final en el que contará las experiencias y emociones vividas durante las 48 horas que pasará en cada pueblo. Además, 'El Paisano' tiene pendiente de emisión otra entrega con Edu Soto.