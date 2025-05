Comenta Compartir

Hay otros mundos que están en éste, y los encuentras zapeando, haciendo un uso selectivo del mando a distancia, explorando los mil y un recovecos de la televisión. Hace unos días, en una de mis visitas al hogar de mis ancestros, mi excelsa madre me descubrió el programa televisivo más asqueroso que he visto nunca. Lo dice alguien que está acostumbrado a estudiar cinematografías infames, más allá de la serie Z. Se trata del delirante reality de elocuente título 'Los pies me están matando'. Gore real, sin edulcorantes, sumamente impactante, con una consulta médica como escenario. Ir al podólogo puede dar más miedo que ir al dentista. Jamás lo hubiera imaginado. Mis ojos fueron testigo de terribles pesadillas. No podía dejar de mirar tan abracadabrante invento audiovisual que exprime la enfermedad como espectáculo con imágenes imposibles que inmortalizan juanetes monstruosos, pezuñas retorcidas, uñas gigantes dignas de un orco y otras muestras de extrema decadencia física. La documentación es tan repugnante como fascinante. De no creer.

Madre por favor cambia de canal. Bueno, no, déjalo un rato más, a ver cómo acaba esta movida... Las imágenes de 'El hombre elefante' se quedan cortas. Un programa tan terrorífico solo puede grabarse en EE UU, donde la seguridad social no funciona como aquí. Vaya averías en los pies por no poder pagar el médico. Los protagonistas enseñan sus vergüenzas a cambio de una operación gratuita y señalan involuntariamente lo injusto que es el sistema. En mi máster en zapeo con mi ínclita progenitora –¡qué velocidad con el mando!–, la veteranía es un grado, añade otro título a esta tendencia: 'Mi vida con 300 kilos'. La anatomía humana como entretenimiento. ¿Se acuerdan de 'Cuerpos embarazosos'?