J. Moreno Miércoles, 24 de abril 2024 | Actualizado 25/04/2024 09:40h. Comenta Compartir

«En la vida siempre trato a los demás como me tratan a mí. Si quieren guerra habrá guerra. Desde hace tiempo en la política solo vivimos en guerra, por tanto no seré yo el que dé un paso atrás», asegura Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, en una de sus pocas intervenciones en televisión. El periodista Jon Sistiaga (Irún, Guipúzcoa, 57 años) consiguió hablar con una de las personas que está a la sombra de Isabel Díaz Ayuso, alguien fundamental en su ascendente trayectoria política. La entrevista se realizó antes de que se hicieran públicas las investigaciones al novio de la dirigente del PP, pero en ella se abordará la creciente brecha ideológica y el deterioro de la dialéctica política que se ha impuesto en la sociedad.

'Polarizados' es el primer reportaje que ofrece esta noche 'Otro enfoque' (22:50 horas), el nuevo programa de actualidad que estrena Cuatro y que supone además el regreso a la cadena de Jon Sistiaga. La primera entrega está dedicada a la polarización política, donde se van a analizar las causas y las consecuencias que pueden traer en la sociedad. También aparecerá el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. «Hay quien dice que la política es ponerse de acuerdo. ¡No, hombre no! ¡Al contrario! Son las dictaduras las que pretenden anular los conflictos. Y claro que la política es conflicto siempre», reflexiona el ex secretario general de Podemos.

El presentador reconoce que ha tenido suerte porque todos los personajes a los que ha llamado, «excepto una persona», han aceptado la invitación del programa. «El estar mucho tiempo trabajando fuera de España y meterme ahora a hacer cosas en el territorio nacional me ha abierto muchas puertas», se sincera. «Tenemos una manera de preguntar y decir las cosas con sensibilidad y respeto. Le puedes hacer la pregunta más incómoda posible porque, aunque se la espera, sabe que tiene que contestar a esto, pero no se está sintiendo atacado ni te está percibiendo como alguien que es del otro lado de esa trinchera», revela.

Sistiaga defiende que 'Otro enfoque' «destila mucha verdad» y vuelve a poner en primera plana el ejercicio del periodismo puro y duro. En 'Polarizados' también se fijarán en el papel de los medios de comunicación en un ambiente de crispación que no parece encontrar techo. «Somos parte del ecosistema polarizante, no solo de este país, sino de todo el mundo», recalca el periodista. «¿Pero por qué el periodismo ha dejado su posición neutral? Hay muchas causas, pero la polarización no se puede remediar si no hay un paso atrás de la clase política y otro enfoque en los medios para contar las cosas», apunta.

Sin embargo, tras entrevistar a Rodríguez e Iglesias, el periodista señala que ambos reconocen la creciente polarización política y «uno hace más autocrítica que el otro», según adelanta. «Dicen 'sí, soy culpable, no me gusta lo que estoy haciendo, pero no voy a dar yo el primer paso atrás'. Eso enseña muchas cosas de cómo se cuece la política y cómo se generan los laboratorios de ideas», lamenta Sistiaga. «Al final están generando un clima que se nos puede ir a todos de las manos y ellos son conscientes. Y quizás eso es un poco lo más desolador para mí», añade.

Regreso a casa

Con 'Otro enfoque', Sistiaga regresa a Mediaset. Se incorporó a mediados de los 90 a los informativos de Telecinco, donde adquirió una gran popularidad entre la audiencia. En 2003, fue testigo directo de la guerra en Irak y del ataque a su amigo y compañero de cadena, el reportero gráfico José Couso. Después, se sumó a los inicios de Cuatro. «Tenía muchas ganas de volver. Esto es mi vuelta a casa», confiesa un emocionado Sistiaga.

En este sentido, el periodista defiende que su nuevo programa pretende tener una permanencia en el tiempo. Temas que, años después, se puedan revisionar. En la primera temporada también se abordarán otros contenidos de máximo interés. El reportaje 'Empastillados' tratará de explicar las causas y las consecuencias de que España sea el país del mundo con mayor consumo de benzodiacepinas; con 'Good bye, Irak', Sistiaga rememora el final de la participación española en la guerra de Irak, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y militares con trastornos de estrés postraumáticos no reconocidos por el Ministerio de Defensa. Además, habrá una investigación sobre la escalofriante realidad del Patronato de Protección a la Mujer, una institución de represión que operó en España desde mediados de los años 40 hasta bien entrados los 80 para 'reeducar' a mujeres que no habían cometido delito alguno.