Tras colapsar el sistema de votación, ¿cuándo se sabrá el ganador de 'GH Dúo 2'?

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 1 de marzo 2024, 10:40 Comenta Compartir

La noche iba a ser emocionante, y se cumplió. Tras conocerse el pasado martes el nombre de la cuarta finalista, que fue Elena Rodríguez al conseguir solo el 9,8% de los votos, la final iba a decidirse ayer jueves entre Manuel, Lucía y Asraf.

Los tres finalistas, últimos habitantes de la casa de Gaudalix, convivieron durante dos días con los nervios a flor de piel por saber quién sería finalmente el ganador de esta segunda edición del reality.

Llegó el viernes y con él la última gala. Los finalistas cogieron sus maletas vaciando completamente la casa, se pusieron sus mejores galas y, emocionados se despidieron antes de salir por la puerta la que iba a ser la última vez, apagando las luces de la casa, pero algo no iba a salir según lo planeado…

Los finalistas llegaron a la gala para conocer quien sería finalmente el ganador. Minutos antes de las 12.30 horas de la noche se anunciaba el nombre del tercer ganador mientras los tres se abrazaban. Fue Manuel. Este abrazó primero a Lucía y luego a Asraf, un momento emocionante para los tres. La espera de Manuel había terminado pero para Asraf y Lucía los nervios no habían hecho más que aumentar.

Colapso en la App

La gala continuó y por fin llegó el momento tan esperado, el instante en el que se resumía toda la edición, cuando iba a anunciarse el ganador. Marta Flich, la presentadora de GH Dúo señaló unos momentos antes que la App se había colapsado ya que estaba votando toda España. Finialmente, la presentadora se dirigió a la audiencia y explicó «Os hemos dicho toda la noche: cada voto cuenta, y por eso hemos decidido tomar una medida extraordinaria. Atención, esta noche no proclamamos ganador», ante las caras de estupefacción de los dos finalistas, «lo haremos el domingo en una gala especial, por lo tanto ampliamos la votación hasta el domingo». Un hecho insólito en un reality.

Las votaciones estaban realmente ajustadas. Ambos números estaban solo separados por un 0,6%, con un 49,7% para uno y un 50,3% para el otro. La presentadora explicó que debido a un fallo técnico mucha gente no había podido votar y la audiencia es quien tenía que decidir al ganador, por lo que iban a dar ese margen para que todo el mundo pudiera decidir.

Lo cierto es que este no fue el momento en que se decidió esto. Cuando se anunció que Manuel sería el tercer clasificado se abrieron nuevamente las votaciones para saber si sería Lucía o Asraf quien se llevará el maletín, ambos con unas votaciones muy igualadas. En estos momentos la App comenzó a fallar debido al gran volumen de votos que se estaban recibiendo, cuando la audiencia comenzó a denunciar en X que no les era posible votar, ya que les aparecía el mensaje «Estamos subsanando los problemas técnicos. Disculpen las molestias». No fue posible y las voces de «tongo» y «desastre» comenzaron a probliferar, además de preguntarse cómo era posible que estuviera sucediendo eso en un momento tan importante como la gala final.

Tras estos acontecimientos, el programa no ha finalizado. La audiencia puede seguir votando por su favorito hasta el domingo, cuando se descubrirá finalmente quién será el ganador del ansiado maletín.