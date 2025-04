Fuerzas especiales para las parrillas veraniegas Las series de estos militares de élite como 'SIX' o 'SEAL Team' han llegado a la par que las vacaciones estivales

Daniel Roldán Madrid Sábado, 20 de agosto 2022, 00:12 | Actualizado 11:57h.

Dos helicópteros se acercan a una base militar. Sobrevuelan las instalaciones, donde se aprecian varias cruces rojas. Dos jeeps y varios soldados se aproximan a la zona de aterrizaje para coger las camillas con militares heridos para que sean atendidos. Así comenzaba hace cincuenta años 'M*A*S*H', una serie ambientada en una base estadounidense de la Guerra de Corea. Durante once temporadas narró las miserias bélicas con un claro mensaje antibelicista a través de médicos y enfermeras. En definitiva, era una serie de médicos en medio de un conflicto armado.

El ejército también ha sido la casa de las otras dos grandes temáticas de las series: policiales y legales. Ahí están, por ejemplo, todas las temporadas de 'NCIS' y sus sucursales en Los Ángeles, Nueva Orleans y Hawái; o los abogados vestidos de blanco impoluto y marinero de 'JAG'. También se han producido intentos más recientes con médicos en zonas de combate, como la miniserie canadiense 'Hospital de combate'. Las series bélicas –dejando a un lado trabajos magníficos e indispensables como 'Hermanos de sangre', 'The Pacific', 'El submarino' del recientemente desaparecido Wolfgang Petersen, 'Camino al infierno' o Generation Kill'– han buscado en otro tipo de batallas la base de su argumento.

Esas operaciones que se producen en sitios peliagudos y de forma clandestina por parte de las fuerzas especiales. En 2006 se estrenó 'The Unit', que durante cuatro temporadas narró la vida de las fuerzas especiales estadounidenses. Una serie creada por David Mamet, guionista de 'El cartero siempre llama dos veces', 'Los intocables de Elliot Ness', 'La cortina de humo', 'Ronin' o 'Hannibal'.

Más tiempo, el doble de cursos, duró 'Strike Back' (HBO). Un proyecto que estuvo en antena desde diciembre de 2011 hasta abril de 2020 y que se centraba en las misiones (una por temporada) de un cuerpo especial británico. Mezclaba casi por igual las escenas bélicas, algunas de una veracidad dudable, con las de sexo.

Hubo que esperar seis años para un nuevo desembarco de este subgénero. En enero de 2017, Historia estrenaba en Estados Unidos 'SIX', la historia del equipo seis de los Navy Seal protagonizada por Barry Sloane, Kyle Schmid y Juan Pablo Raba. En España se pudo ver en HBO. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo solo duró dos temporadas y 19 capítulos. Las bajas audiencias del segundo curso precipitó su cancelación. Ahora, LaSexta la ha recuperado para la noche de los martes sin mucho éxito tampoco. El último capítulo congregó a 250.000 personas (3,2% de 'share'). Fue doblado en espectadores por el capítulo de 'El comisario Montalbano' de La 2.

Nacimientos paralelos

Entre septiembre y octubre de 2017, con apenas unos días de diferencia, vieron la luz dos series. Una solo duró trece capítulos; la otra, estrenará en unas semanas su sexta temporada. 'The Brave' (en España se podía ver en AXN) y 'SEAL Team' (Fox ahora emite el quinto curso) parten de la misma premisa: un grupo de soldados especializados en combatir a las fuerzas del mal en lugares donde es mejor que nadie sepa que están operando. En 'The Brave', Anne Heche era la encargada de mandar al equipo dirigido por Mike Vogel a salvar vidas por el mundo y evitar atentados terroristas. La audiencia no la respaldó. En cambio, sí se ha mantenido fiel a 'SEAL Team'.

Es el proyecto al que se embarcó, también como productor, David Boreanaz tras cerrar 'Bones' después de doce temporadas. Dejó la placa del FBI para dirigir al equipo Bravo de los SEAL, un grupo de élite formado por seis soldados. La serie no solo trata sobre la parte bélica sino que ahonda en los problemas que tienen estos soldados en casa y cómo lidian con estos dos mundos. Su sexta temporada pasará en Estados Unidos a emitirse en Paramount+ y los productores tienen en mente hacer una película. Tal vez al estilo de 'Doce valientes'. Y aunque no trata sobre fuerzas especiales como tal, su protagonista sí lo es. En 'La lista final' (Prime Video), Chris Pratt es el único superviviente de su comando tras un fracaso en Siria. A su vuelta a casa, buscará los porqués que han llevado a sus hermanos a la muerte.