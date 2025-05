Francia se alza con la victoria en Eurovisión Junior y España queda sexta

J. MOreno Madrid Domingo, 11 de diciembre 2022, 18:41 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

No hubo suerte, pero España dejó buen sabor de boca en Eurovisión Junior 2022. Lissandro, de 13 años y natural del pequeño pueblo de Moselle, al este de Francia, se llevó el mini micrófono de cristal con 'Oh mama' ('!Oh mamá!'), una canción compuesta por Bárbara Pravi que habla de la pasión por la música. La candidatura venció con un total de 203 puntos y se impuso a Armenia, el país anfitrión, que consiguió la medalla de plata, y a Georgia, que quedó en tercer lugar. El representante español, Carlos Higes, se tuvo que conformar con una honrosa sexta posición al reunir 137 puntos, recibiendo votos de todos los participantes, con Reino Unido dándole la máxima puntuación (12). Además, España fue el segundo país que más apoyo recibido a través del televoto.

El ganador de Eurovisión Junior 2022 es actor de doblaje de dibujos animados y fue elegido internamente por la televisión francesa para representar al país. Apasionado del rock y el pop, entre sus artistas favoritos están el estadounidense Bruno Mars y Elvis Presley. De esta manera, los galos vuelven a triunfar en la versión infantil del concurso europeo tras ganar en 2020 con Valentina y su tema 'J'Imagine', por lo que el festival se celebró al año siguiente en París.

El representante español, por su parte, salió al escenario e hizo vibrar al público del recinto Karen Demirchyan Sports Complex de Ereván, la capital de Armenia. Interpretó ante Europa su tema 'Señorita', una propuesta llena de ritmos latinos y muy bailable compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down, que estuvo acompañada de una puesta en escena creada por la austríaca Marie-Sophie Kreisll llena de neones verdes, magentas y azules. Junto al artista bailaron cuatro chicos -todos vestidos de blanco siguiendo el concepto 'boyband', según detalló previamente la televisión pública- con una coreografía dirigida por Vicky Gómez, y en la que tampoco faltaron los gritos de ánimo del propio cantante al público.

🇪🇸 From Valencia to Yerevan!



Ha llegado el turno de España con nuestro Carlos Higes y su “Señorita”.



¿Se hará con el "mini" micrófono de cristal?#EurovisiónJuniorRTVE #JESC22https://t.co/x2DgLaXKM0 pic.twitter.com/SsNPVYOP0R Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 11, 2022

En concreto, RTVE eligió la canción 'Señorita' para Carlos Higes después de un proceso de selección interna en el que se recibieron 247 propuestas. Hasta llegar a Ereván, el cantante tuvo que superar el casting que abrió la cadena pública para elegir al representante español y llegar hasta la fase final en Prado del Rey, donde fue seleccionado entre los diez niños finalistas.

Seguidor de Chanel

Sin embargo, este joven de 11 años, natural de Valencia, ya conoce a la perfección lo que es actuar delante de millones de espectadores. Participó en la primera edición de 'Idol Kids' (Telecinco) y también en la séptima de 'La Voz Kids' (Antena 3), donde llegó hasta la semifinal del programa formando parte del equipo que capitaneaba Aitana. A ella le convenció tras una emocionante interpretación en plató del tema 'This is me', de la película 'El gran showman'. «Eres increíble. Te quiero», escribía este fin de semana la subcampeona de 'OT 2017' al cantante en Instagram. Higes estudia sexto de Primaria y compagina las clases de canto y piano con el fútbol sala. Además, habla en inglés, francés y también se atreve con el armenio. Con 4 años, según contó, descubrió el Festival de Eurovisión cuando la ucraniana Jamala se alzó con el micrófono de cristal. Es fan de Justin Bieber y Sebastián Yatra y, entre los eurovisivos, de Chanel y Blas Cantó, los últimos representantes españoles en el certamen musical europeo.

Con el buen hacer de Carlos Higes, España vuelve a lo más alto del certamen juvenil tras el duro revés que sufrió el año pasado con Levi Díaz al quedar en la decimoquinta posición y completa un gran año eurovisivo para RTVE después de conseguir la medalla de bronce, que supo a victoria, con Chanel y su 'SloMo'. La corporación pública suma así otro éxito a Eurovisión Junior, un certamen del que se retiró en 2007 pero al que regresó doce años más tarde.

Al contrario que en la edición de adultos, en esta versión RTVE cuenta con un mejor palmarés, donde alcanzó la victoria en 2004 con María Isabel y su canción 'Antes muerta que sencilla'. Nuestro país también cosechó buenos resultados en sus otras participaciones: dos segundos puestos (Sergio, en 2003 y Antonio José, 2005), dos terceros (Melani García, 2019, y Soléa, 2020) y una cuarta posición (Dani, en 2006). Además, a diferencia de Eurovisión, en el 'junior' los espectadores pudieron votar de forma 'online' y gratuita por sus tres candidaturas favoritas entre las 16 participantes desde el pasado viernes, incluida la opción de apoyar al propio país. De esta manera, el televoto contó el 50 por ciento de la clasificación, mientras que el resto del resultado final lo decidió un jurado profesional.

Temas

Eurovisión