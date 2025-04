La ficción italiana busca su particular hueco en la tele española 'El comisario Montalbano' se emite con éxito en La 2 y en próximas semanas llegarán a Antena 3 y TVE más series procedentes del país transalpino

No ha sido España mucho en fijarse en productos de nuestros países vecinos pese a la cercanía cultural y la proximidad de costumbres populares. Históricamente, la televisión española ha puesto el foco en la ficción norteamericana, aunque Latinoamérica tuvo su particular 'boom' a finales del siglo pasado con sus inimitables culebrones. Sin embargo, la tendencia se revirtió en los últimos años. Ya no nos extraña ver un serial otomano en el 'prime time' de una cadena grande como Antena 3 o 'telefilmes' alemanes en la sobremesa de La 1 de TVE que han cambiado también nuestra manera de consumir cine en televisión. Ahora, el objetivo está en Italia, donde el salto de calidad y las historias de sus series empiezan a llamar la atención a los directivos de nuestras cadenas generalistas.

El caso más reciente de este verano, y más exitoso, es 'El comisario Montalbano', una producción italiana que emite La 2 de TVE cada martes y que se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada estival. Se trata de una serie estrenada en la RAI en el año 1999 y que finalizó el año pasado después de 15 temporadas y 37 capítulos en emisión. El segundo canal de TVE ya la ha ofrecido en otras ocasiones en diferentes franjas horarias, pero esta vez apostó por emitir la ficción al completo, en una emisión especial que culminará en octubre con el último episodio de la serie, 'El método Catalonatti', estrenado en Italia el año pasado y todavía inédito en la televisión en abierto en España.

Inspirado en las novelas de Andrea Camilleri, el comisario Salvo Montalbano, a quien da vida el actor Luca Zingaretti, trabaja en la ficticia Vigata, provincia de Montelusa, con dos peculiares acompañantes. A pesar de ser un hombre de ley, Montalbano no duda en romperla para resolver casos y crímenes en la Sicilia rural de la mafia con su característica astucia. Sus historietas se han ganado el favor del público general, de varias generaciones y distintos países, también el español, donde la ficción supera con facilidad el 6% de audiencia y el medio millón de espectadores en La 2, duplicando la media diaria del canal y ganando a La Sexta, Cuatro o La 1 de TVE.

Con menor repercusión, en cambio, estrenó Telecinco este verano 'Blanca', la ficción revelación de la actual temporada televisiva en el país transalpino, en el que promedió una cuota media del 25,5% y más de 5,5 millones de espectadores. La apuesta veraniega de Mediaset es una serie policiaca, inspirada en la saga literaria homónima de la escritora Patrizia Rinald, que cuenta la historia de una joven ciega (Maria Chiara Giannett) experta en decodificación y escucha analítica de materiales de audio que llega a la comisaría de policía de San Teodoro de Génova, donde inicia unas prácticas de seis meses. En Telecinco, se estrenó como líder de audiencia (11,8%), aunque en las siguientes entregas bajó hasta el 8,1% de 'share'.

Septiembre italiano

En las próximas semanas, la apuesta por la ficción del país transalpino pasará también por Antena 3, con el estreno de la superproducción 'La esposa', que rondó los siete millones de espectadores en la RAI. La ficción ambientada en la década de los 60, que se emitirá en «tres noche únicas», según anuncia el canal, aborda el drama de María (Serena Ross), una joven calabresa que, para salvar a su familia de la pobreza, decide aceptar la propuesta de matrimonio con Italo (Giorgio Marches), nieto del rudo granjero vicentino Vittorio Bassi. Al llegar se enfrentará a una realidad totalmente hostil y, sobre todo, con el rechazo de su marido, aún destrozado por la pérdida de su primera esposa.

También La 1 prepara el lanzamiento, para el horario de sobremesa previsiblemente una vez finalice La Vuelta ciclista, de 'Todo puede suceder', la adaptación italiana de Parenthood, de NBC, que la RAI estrenó en 2015. Compuesta por un total de tres temporadas y 42 episodios de entre 50 y 100 minutos, cuenta la vida de los Ferraro, una familia numerosa, con sus hijos adolescentes y abuelos, que esconden entre ellos traiciones familiares.