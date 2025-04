Eurovisión 2022: El voto popular da la victoria a Ucrania y Chanel queda tercera

22:50

Es el momento de Australia. Vuelve a la gran final tras su ausencia en Roterdamm con un artista emergente del país. 'Not the same' se desarrolla para aquellos que no se ven aceptados por la sociedad. Es un mensaje de esperanza con el que Sheldon Riley pretende alzarse con la victoria. Y es que considera la música como la forma más pura de expresar sus emociones.