Famosos multiusos

Es sorprendente la utilización de los famosos de todo tipo para sacarles de su zona de confort y ponerles a hacer cosas inimaginables en la ... tele, ante todo el mundo. El precedente podría ser aquellos inocentes partidos de fútbol de toreros contra cantantes siempre para recaudar un dinero por una causa noble. Y aquello era un día al año.

Después vinieron las bromas de cámara oculta, tipo 'Inocente, inocente'. Pero ya no, la causa noble es ahora, pura y llanamente, la audiencia. En estos casos todo está permitido. Empezamos con poner unos famosos a cocinar, o mejor dicho, a competir, con resultados discutibles (acuérdense de Verónica Forqué, siempre en nuestros corazones) y hemos acabado poniendo a Candela Peña a diseccionar un cadáver.

Ahora, si usted quiere desarrollar una actividad de cara al público, sea cantante, actor o actriz, presentador u otra actividad vocacional, deberá saber también realizar todo tipo de actividades, como diseccionar un cadáver que, aunque le pongan a un especialista a su lado para que no corte lo que no debe, es muy probable que no tenga cuerpo (el suyo) para ello. Pero claro, como todo está tan mal pagado y estos son profesionales que con sus trabajos vocacionales viven a salto de mata, todo ingreso suplementario es bienvenido.

Hemos pasado de 'MasterChef Celebrity' a 'Buen trabajo' (Movistar Plus+), donde Candela Peña se vio en una tesitura impensable, para la que no hay método Stanislavski que valga. Ahí hemos visto también a Antonio Resines dirigiendo una orquesta o a Grison (el 'maestro churrero' de 'La resistencia'), que tuvo que saltar a una piscina desde un trampolín de 20 metros de altura. Ahora los famosos deben ser multiusos. Ya saben, todo por la audiencia.