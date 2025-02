«Nos hace falta escuchar a los niños para saber qué quieren ver en televisión»

j. moreno Lunes, 26 de septiembre 2022, 00:17 Comenta Compartir

Con el objetivo de recuperar «el valor de jugar en familia» con «mucho sentido del humor», Boing estrena esta tarde (20:15 horas) la cuarta temporada de 'La casa de los retos', un concurso diario de producción propia que conduce David Moreno (Logroño, 33 años). El formato del canal temático de Mediaset se convirtió el año pasado en el programa infantil con mayor audiencia entre los niños, con un 19,2% de cuota de pantalla entre los espectadores de 4 a 12 años.

-Cada vez son más las familias que se presentan al concurso.

-Este año se han presentado unas 5.000 familias, muchas más que el año pasado. Se ha notado que 'La casa de los retos' cada vez tiene más repercusión entre el público familiar. Los niños y los padres nos reconocen y se sienten muy agradecidos por el contenido que hacemos. Es un programa para jugar en familia y eso es precioso.

-¿Tienen mejor perder los niños que los adultos?

-Sin ninguna duda, pero en 'La casa de los retos' no pierde nadie. Lo importante de este programa es participar, porque está hecho de tal manera que es el azar quien decide al ganador. Lo importante es pasarlo bien y el resultado final da igual.

-¿Son revoltosos durante las grabaciones?

-Son responsables y parece que han estado delante de las cámaras toda la vida. Son conscientes cuando hay que repetir algo en las ocasiones en las que nos equivocamos. Entienden el lenguaje televisivo en el momento en el que entran en el plató. Lo hacen muy fácil.

-¿Qué novedades trae la nueva temporada?

-Este año mantenemos los retos que más gustan a los niños, pero hay nuevas pruebas y más grandes porque tenemos una casa más espaciosa. Hemos retirado un tabique para ampliar. La decoración también va a ser más colorida, con alguna zona con un toque retro y una escultura gigante. Y, por supuesto, retos nuevos en los que me voy a pringar. Me voy a convertir en un jugador más. No te puedo contar cuáles son, pero este año vamos a ver la cocina de la casa y qué es lo que pasa si eliges el horno correcto u el equivocado. Uno te pringa y otro no.

-Cuatro temporadas en televisión no es lo habitual en estos tiempos.

-La clave creo que está en los concursantes. Puede parecer que lo que digo es algo típico, pero los participantes saben cómo es el formato mejor que nadie. Lo controlan a la perfección y saben lo que tienen que hacer. Ellos saben que el premio es venir a jugar al programa y eso hace que estén más desinhibidos y entregados a la diversión. Y como espectador, si ves que se lo están pasando bien, tú también te diviertes.

-¿Hay compañerismo entre los niños?

-Este año hemos vivido un par de días en el que tuvimos que parar de grabar porque nos emocionamos muchísimo. Yo no podía hablar, se nos cayó una lagrimita. Estábamos ante un reto final y los niños se agarraron de las manos antes de grabar. Se decían cosas muy bonitas y que daba igual quién ganara el reto. Estos son nuestros niños y este es el mensaje que queremos transmitir: de positividad, compañerismo y que sean buena gente.

-Es un formato español, ¿se han interesados otros países por el programa?

-Es un producto español y se adaptó para Mediaset en Italia. Este año, por primera vez, 'La casa de los retos', el programa original de España, se va a emitir con una versión doblada en Portugal, en Cartoon Network. Me ha hecho mucha gracia verme en portugués, porque es un amigo el que me ha puesto voz. Es un chico que se llama Joao Duarte y es un actor que trabaja en teatro.

-Cantó la banda sonora de 'Pokémon' y ahora son compañeros de cadena. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

-Era muy joven, tendría unos 17 años, y presentaba, que fue lo primero que hice en televisión, un programa que se llamaba 'Planeta Pokémon' que se emitía en Jetix. En una de mis visitas al estudio de doblaje de la serie, me propusieron cantar la canción y yo les dije que claro. Pasé una serie de pruebas y acabé cantando dos de las temporadas de 'Pokémon'. Es muy fuerte, porque a veces me escucho y es muy guay.

-¿Qué hay que hacer para evitar que los niños dejen de ver la televisión?

-Respeto muchos a los compañeros de otras cadenas infantiles, que también hacen una programación estupenda, pero lo que yo conozco con Boing es que es un sitio seguro para los niños y para los padres. Como sociedad, nos hace falta escuchar a veces a los niños para saber qué es lo que quieren ver y hacer.

-¿Qué otro programa le gustaría presentar?

-Soy muy feliz haciendo entretenimiento familiar. Me gustaría ser el típico presentador de concursos, desde un 'talent show' como 'Got Talent' o 'Idol Kids'. O también en programas de toda la vida, como 'Alta tensión', que me fascina. Ojalá algún día Mediaset me dé la oportunidad.

