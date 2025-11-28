El extremeño Javier Cercas sorprende a Broncano en 'La Revuelta' con un regalo ligado al 23-F El escritor acudía al programa de TVE acompañado de Eduard Fernández para presentar la serie de televisión 'Anatomía de un instante', basada en la novela homónima de Cercas

Irene Toribio Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:51

Este jueves 'La Revuelta' ha vuelto a tener acento extremeño. El escritor Javier Cercas acudía al programa de David Broncano acompañado del actor Eduard Fernández para hablar de 'Anatomía de un instante', la nueva serie de Movistar+ basada en la novela del extremeño.

La miniserie, que, como la novela, reconstruye el golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981, está protagonizada por Álvaro Morte, que hace de Adolfo Suárez y por Eduard Fernández, que se mete en la piel del histórico dirigente comunista Santiago Carrillo.

Pero más allá de hablar de la ficción, Cercas protagonizó un momento de lo más comentado que dejó sin palabras a David Broncano al mostrarle un objeto de gran valor histórico muy ligado a los sucesos del 23-F: una bala real que permaneció en el Congreso tras lo ocurrido.

Eso sí, aunque parecía el tradicional regalo que el invitado da al presentador del programa de TVE, no lo era... «No te la doy. Es para que tengas envidia. Se le cayó a un Guardia Civil en el bar del Congreso. Los militares lo saquearon todo en la barra. La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez», comentaba Cercas, poco antes de entregarle el regalo real: dos de sus libros, 'Anatomía de un instante' y 'El loco de Dios en el fin del mundo'.

Pero eso no fue todo. Cercas también le entregó un rosario, asegurando que era un regalo del mismísimo Papa Francisco: «Me lo regaló el Papa Francisco, y yo te lo regalo a ti, para que te proteja. Para que te portes bien, reces y vayas al cielo, que falta te hace». Un gesto que dejó a Broncano completamente asombrado. «El Vaticano, por primera vez en la historia, abrió sus puertas a un escritor, y me tocó a mí. Nunca había pasado», explicó Cercas, revelando otro de los momentos inolvidables de la conversación.