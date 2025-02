Evacuación por emergencia médica en 'Supervivientes' de una participante de 'La isla de las tentaciones'

Andrea Gantes Madrid Lunes, 22 de abril 2024, 12:42 Comenta Compartir

Claudia Martínez no está pasando por su mejor momento en 'Supervivientes 2024'. El jueves pasado, la ex participante de 'La isla de las tentaciones' se tuvo que separar de su novio, Mario González, al ser expulsado por la audiencia. Pocos días después, la joven, que fue salvada por el público ya que también estaba nominada para abandonar Cayos Cochinos, ha tenido que ser evacuada de emergencia por el equipo médico de la isla como consecuencia de una serie de dolores estomacales que le estaban impidiendo participar con normalidad en el programa.

Martínez fue sometida a diferentes pruebas médicas durante el fin de semana, sin embargo, tal y como la presentadora del programa, Sandra Barneda, comunicó a Claudia este domingo, durante el debate de 'Supervivientes 2024: Conexión Honduras', que «las pruebas no son concluyentes» y tendrá que someterte a más para decidir si puede continuar o debe regresar a Madrid. «La decisión está en manos del doctor», especificó Barneda.

La concursante mostró interés por permanecer en el programa aunque a la vez reconocía su malestar físico. «Me faltan fuerzas, tengo mucho malestar en el estómago. Estoy muy débil, si tengo que pedir que se salve alguien, no lo voy a pedir por mí», reconoció.

Además de la debilidad física, las emociones también le pasaron una mala pasada. Sumado al disgusto de verse en Honduras sin Mario, este rechazó la posibilidad de una repesca y volver al programa con ella, algo que no le sentó nada bien. La catalana afirmó no entender la decisión de su pareja, aunque también aclaró que no consideraba egoísta la elección de Mario. «Su concurso es el suyo, el mío es el mío», especificó. «Ya tenía en la cabeza volver con mi hijo y esto me mata ahora mismo. Yo ya me he imaginado con mi hijo, mi familia, en mi casa. Estoy fuera ahora mismo», fue la explicación de Mario por su decisión.

Durante el debate, Sandra preguntaba a la joven cómo se encontraba, a lo que contestó: «Mal. Preocupada porque no sé dónde está Mario, si sabe que me han evacuado». Hasta el momento parece que la pareja no ha tenido mucha suerte en Honduras, aunque el 'reality' no ha resuelto aún que pasará definitivamente con Claudia, por lo que su recuperación y vuelta a la isla aún es una posibilidad. En caso contrario, todo parece indicar que la pareja de Ángel Cristo, Ana, que está rumbo a Honduras para dar una sorpresa al hijo de Bárbara Rey, podría ocupar su lugar.

Temas

Televisión

Telecinco

Supervivientes